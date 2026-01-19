唐綺陽運勢／牡羊迎人生轉捩點！巨蟹「感情要面對現實」雙子玩出火花

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報1/19-1/25】

星象影響：星群移入水瓶、太陽火星衝刺

本週星群移入水瓶，社會焦點轉向人群，聚焦在人多的地方，大眾想要表達心聲，要多傾聽民意。太陽火星衝刺，氣候不穩多變化，易引發大眾急躁、焦慮感，社會多震盪，避免做出重大決定。

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



12星座個別影響：

雙子：資訊不全工作難以推進，感情在玩樂中擦出短暫火花

獅子：面對職場衝突應展現修養，感情表達直白好壞各半

處女：表達方式會是成敗關鍵，感情宜低調避免外界干擾

射手：工作上勿著急可放緩節奏，感情先放鬆反而更穩定

巨蟹：事情順利推進但打了點折扣，感情須面對現實化解障礙

天蠍：工作重點放錯影響成果，感情要深入了解別只關注表象

水瓶：做事要善用手邊資源運用人脈，感情須溝通價值觀差異

雙魚：工作當心自顧自而不利他人協作，感情要當心會錯意

牡羊：做出決定迎來人生關鍵轉捩點，感情穩定考慮長遠規劃

金牛：簡化模式斷捨離、迎接新局勢，感情坦誠對話有助升溫

天秤：關心員工狀況、避免進度延誤，感情太計較易引發不滿

魔羯：事情出現轉折、逐漸明朗有衝勁，感情主動出擊更有利