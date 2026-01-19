車大嬸回來了！車勝元親自調味「泰國版泡菜」　工作人員跪求打包

記者吳睿慈／綜合報導

南韓實境綜藝《勝元家》由車勝元、秋成勳領軍，結合情境喜劇在節目中組成「黑幫家庭」，為了擴張勢力，試圖研發出全新的韓式辣味醬，用味道席捲全球，首次海外出差特別前往「香料天堂」泰國曼谷取經，擅長醃製辛奇的車勝元，在泰國愛上魚露後，試著醃製帶有魚露、青木瓜、番茄、鳥眼辣椒等當地特色食材的辛奇，結果不只好吃到讓工作人員跪求打包，也不少觀眾看了更直呼「車大嬸又回來了！」

▲《勝元家》由車勝元、秋成勳領軍打造黑幫家庭。（圖／愛奇藝國際站提供）



車勝元過去在綜藝《一日三餐》中多次醃製辛奇，製作過程中加入乳酸菌飲料增添風味的小秘訣，至今仍是社群平台的熱門話題，他公開嘗試過的辛奇種類高達十種，這次在《勝元家》中會使用魚露作為主基調來醃製辛奇，是車勝元從泰國夜市吃到餐廳整合下來的結果，他表示：「這裡的調味幾乎都有魚露跟辣椒，而我們吃得最多的就是辛奇，因此想要融合看看。」

▲▼車勝元親自調味「泰國版泡菜」，工作人員跪求打包。（圖／愛奇藝國際站提供）



不喜歡魚露的秋成勳則直言「我的方向和哥是完全相反的」，想專攻MZ世代口味的他，特別走訪在泰國社群上走紅的辣味餐廳嘗鮮，還動用人脈打探餐飲業專家，展現十足的勝負慾，面對秋成勳蠢蠢欲動的叛亂之心，車勝元直言：「他現在就是抱著『如果我輸給勝元哥怎麼辦』這樣的壞想法啊。」兩人不斷相愛相殺，也替節目製造出不少笑點。

車勝元、秋成勳、帶領著後輩Tommy在《勝元家》研發辣醬，花費皆須控制在有限的出差預算當中，沒想到秋成勳在機場時先是爆吃掉三分之一的預算，後續點餐時又大手大腳，導致超支危機，也與「老大」車勝元爆發口角衝突，雪上加霜的是接下來將迎來新成員 DinDin 與 Danny Koo 的加入，突然多了兩張嘴要吃飯，讓車勝元完全不願意面對，直呼「沒有錢，受不了，要瘋了。」五位成員互相會產生怎樣的化學反應，也讓觀眾相當期待。《勝元家》於愛奇藝國際版熱播中。