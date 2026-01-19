周蕙出道27年有喜了！　曝光感情現況：歡迎小鮮肉

▲周蕙出道27年將首度攻蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

出道27年、被樂迷譽為「華語美聲歌后」的周蕙，今(19日)記者會上正式宣布將於4 月 25 日首度站上台北小巨蛋，舉辦《2026 好想好好愛周蕙 台北小巨蛋演唱會》，她坦言首度攻蛋壓力不小，因心理狀態還停留在北流，也直言：「怕腦力不夠用。」她表示小巨蛋所有規模與複雜度都放大一倍，對以抒情歌曲為主的自己來說，要同時消化大量任務與指示，切換狀態並不容易，「怕自己顧不來。」

是否會挑戰舞蹈？周蕙不諱言有這樣的計畫，但強調會點到為止，「簡單就好，不要顯得自曝其短。」加上音樂風格本就不適合過於性感或華麗的包裝，希望演唱會仍以音樂與氣氛為核心，被問到嘉賓，周蕙毫不避諱笑說：「我還蠻自私的，難得站上小巨蛋，舞台幹嘛要分給別人？想要佔為己有。」至於體力部分，她則相對放心，透露這些年持續健身、重量訓練與瑜伽，狀況一直有在維持，「這一塊不是太擔心。」

回顧近年最辛苦的時刻，周蕙提到出道25週年那一年，正值母親開刀換人工膝關節、家中老狗病重，她必須同時兼顧工作與照顧兩位「老人家」，25週年開唱前一晚幾乎未闔眼，因狗狗病危，一早抱著牠衝去診所，下午一點還得趕到活動現場，當天沒有彩排、沒有開嗓，甚至體力幾乎透支，「聽醫生建議吃了藥才上台，連聲音狀態都不知道。」所幸在醫療團隊協助下順利完成演出，回家卸妝後直接躺平睡著，「從來沒有那麼累過。」

不過她很很驕傲自己能把媽媽與狗狗都照顧好，也慶幸能多陪伴牠們一段時間，「陪伴是很人性的事情，至少沒有留下遺憾。」目前母親仍需坐輪椅，膝關節疼痛反覆，她也盡量把時間留在家中陪伴。

談及感情狀態，周蕙坦言目前沒有可發展的對象，「除了工作，幾乎都在家。」她笑說自己有點被害妄想症，外出時甚至不太敢和人對眼，需要很長的觀察期，「我的節奏太慢，人家通常會自動放棄我。」至於能否接受「小鮮肉」，她幽默表示：「以前可能不行，現在覺得賞心悅目也不錯，但前提是要能自給自足，不然我還要養他。」

