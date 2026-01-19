宋燕旻看洪詩風波「拒孝道外包」！　揭家族身教：配偶幫忙非義務

記者蔡宜芳／綜合報導

女星洪詩在2023年嫁給李運慶，大伯李運泰於去年10月發文，感謝她幫忙照顧失智父親，該舊文近日再被翻出，沒想到竟引部分網友質疑「孝道外包」。對此，主播宋燕旻有感而發，強調「照顧父母是自己的事情」，認為配偶幫忙不是義務，應心懷感激。

▲洪詩從婚前開始照顧公公一事引發爭論，宋燕旻對此有感而發。（圖／翻攝自Facebook／洪詩、宋燕旻）

拒絕孝道外包！主播宋燕旻看洪詩長照發聲：自己父母自己顧

宋燕旻表示，自己從小生長在一個「孝道不外包」的家庭，父母用身體力行告訴她，照護長輩是子女的本分。以外婆為例，晚年雖需人照顧，但費用由六個女兒分擔，並由舅舅負責載送看診，「舅媽不用照顧我外婆，她每天都回家照顧自己的爸媽。」

宋燕旻的母親與阿姨們也一致對配偶明確表示：「我的母親是我的責任，你不用幫忙也不用出錢，自己父母自己照顧。」在這種觀念下，所有的姨丈探視外婆全是自發性與自願的，而女兒們每週固定回家陪伴、買外婆愛吃的食物，這種親生子女齊心協力的氛圍，讓外婆的晚年生活充滿期待。

▲宋燕旻透露自己爸媽兩家都是親生子女在照顧父母。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）

阿嬤抗癌由五兄弟扛起！宋燕旻：沒配偶的事，連孫輩都不開口

至於父系家族方面，宋燕旻表示，阿嬤晚年罹患癌症時，所有的回診、看病、照顧與飲食，全都由爸爸、大伯、五叔負責。五兄弟不僅不會要求配偶介入，甚至連孫子輩都不會主動要求幫忙，「只有一次我剛好回嘉義，知道我阿嬤要去打化療藥物要住院一天，我自告奮勇的說我想陪她，就這樣陪病過一次。」

因為長輩們以身作則，不將孝道外包給媳婦或女婿，這種身教也深刻影響了下一代。宋燕旻透露，她從大一至今都維持每個月至少回老家一次的習慣，「當你家的媳婦或是女婿願意幫忙，這些都不是義務請感激，記得有事請先找自己的孩子。」