《功夫》梁小龍最後身影曝光
6縣市停水時間、區域一次看
日綜藝大哥揭潛規則黑幕
日綜藝大哥揭潛規則黑幕！　「知名女星被丟給導演」陪睡換演出

記者蔡宜芳／綜合報導

日本72歲大哥級藝人關根勤，近日在YouTube揭露演藝圈「枕營業（潛規則）」黑幕，爆料某知名性感女星曾被經紀人留給導演，以陪睡換演出機會，影片引發熱議。

▲▼日綜藝大哥關根勤揭潛規則黑幕「知名女星被丟給導演」。（圖／翻攝自關根勤IG及YouTube）

▲關根勤提到演藝圈在多年前確實有人會用陪睡換工作。（圖／翻攝自關根勤IG及YouTube）

關根勤驚爆演藝圈黑幕！目睹知名女星遭經紀人「丟包」導演

關根勤於13日在YouTube頻道上傳新片，以「演藝圈的黑暗」為題，邀請搞笑組合「三明治人」大談業界秘辛。他在影片中透露，有一位走性感路線、「還算滿有名」的女藝人被經紀人帶去與導演聚餐，沒想到，席間經紀人竟然留下一句「那之後就拜託了」便獨自先走掉。

關根勤提到的故事背景，發生在以前電視台擁有強大權力的時代，當時只要能演出節目，成名的可能性就很高，因此演藝圈流傳不少女性藝人或偶像每晚與圈內人士舉行飲酒會的傳聞。

▲▼日綜藝大哥關根勤揭潛規則黑幕「知名女星被丟給導演」。（圖／翻攝自YouTube／関根勤チャンネル）

▲▼關根勤爆料某位小有名氣的性感女星曾被經紀人丟包給導演。（圖／翻攝自YouTube／関根勤チャンネル）

▲▼日綜藝大哥關根勤揭潛規則黑幕「知名女星被丟給導演」。（圖／翻攝自YouTube／関根勤チャンネル）

「枕營業」是都市傳說？電視圈人士：現在沒人會做這種蠢事

關根勤的影片傳開後，引發網友熱烈討論。不少人在社群留言表示「關根先生感覺知道很多內幕」、「演藝圈從以前就有了」、「現在肯定也還有吧」，讓長期像都市傳說般在網路上流傳的「枕營業」議題再次成為焦點。

不過，一位民營無線電視台的工作人員表示，枕營業盛行於20多年前，現在已幾乎不存在，「畢竟演出電視節目並不代表就會紅，而且電視圈的人反而會拒絕那些靠美色接近的藝人。現在是任何事情都會在社群媒體上被曝光的時代，電視圈的人也沒那麼笨。」此外，以前會仲介枕營業的經紀公司大部分都已倒閉，如今想靠此獲取工作已是不可能的事。

1小時前30

謝金燕被指「鼻子黑掉」反擊！　大方揭打壓秀蘭瑪雅真相：清醒點

2小時前42

日綜藝大哥揭潛規則黑幕！　「知名女星被丟給導演」陪睡換演出

2小時前91

《功夫》火雲邪神梁小龍抖音突更新　遺言曝光：當我去遠方拍戲了

2小時前0

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

3小時前20

吳佩慈「婆婆」是誰？　富比士昔稱「赤腳醫師翻身百億富豪」

3小時前0

鄭靚歆德妻影片遭惡意歪樓　她怒轟「白天當爸晚上性騷」：太噁心

3小時前0

孫怡、董子健離婚3年首互動！　轉發貼文喊「我的朋友」網驚呆

5小時前0

奧斯卡影后娜塔莉波曼監製動畫片奪獎　導演親曝「受吉卜力啟發」

5小時前103

《功夫》梁小龍最後身影曝光　成龍、周星馳悲悼：永遠懷念

5小時前91

南韓演員遭病魔纏12年驟逝！3個月前痛喊：好痛，沒有活著的樂趣

