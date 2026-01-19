爆Ella砸重金買15首S.H.E金曲版權！　前東家華研發聲曝內幕

▲Ella近來展開「It’s Me艾拉主意」巡迴演唱會。（圖／資料照，勁樺娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Ella陳嘉樺「It’s Me艾拉主意」巡迴演唱會自去年底於長沙開跑，演出中演唱多首S.H.E時期經典歌曲，包括〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等，引發歌迷熱烈回響，今（19日）鏡週刊報導指出，Ella為避免版權爭議，特別向前東家華研唱片砸重金買下15首S.H.E金曲詞曲版權，並於演唱會中保留Selina、Hebe原聲音軌，華研唱片今發出聲明澄清。

▲▼外傳Ella砸重金買下15首S.H.E金曲詞曲版權。（圖／資料照，勁樺娛樂提供）



對此，華研唱片發聲明表示對於關於Ella大陸巡迴演唱會砸重金買下15首S.H.E金曲版權之報導，對於詞曲、錄音授權觀念有所混淆，「本次演唱會所涉及之詞曲著作權，應向詞曲著作權人取得授權或依法透過詞曲集管團體授權處理，無須另行向華研確認。」

並表示：「惟S.H.E為華研錄製之原始錄音中所包含之演唱內容，其錄音著作權係屬華研所有，若欲使用，應取得華研授權。截至目前為止，就報導之演唱會內使用之S.H.E錄音著作，華研並未收到任何來自Ella演唱會主辦單位或經紀人之授權申請或付費。」

此外，針對Ella前年擔任五月天武漢演唱會嘉賓，與阿信合唱S.H.E歌曲〈五月天〉，其MV上架時花費200萬人民幣版權費一事，華研表示該MV上架時，詞的授權費為新台幣1萬5千元，澄清相關報導內容與事實不符。

