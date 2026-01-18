「一條跟女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

▲ 小貞姐姐正式踏入歌壇。（圖／小貞姐姐提供）



記者翁子涵／台北報導

有「一條根女王」美譽的台語新人小貞姐姐正式踏入歌壇，在歌手老公「是的院長」黃文杰的全力支持下亮麗出道，她的出道作〈一世人疼你若性命〉一推出，便獲選為三立八點檔《百味人生》片尾金曲，今（18日）小貞姐姐推出〈一世人疼你若性命〉MV，溫暖旋律搭配劇情播出後引發不少觀眾共鳴，也讓她一開口就被記住。

▲▼ 小貞姐姐邀請資深演員朱永德合唱。（圖／小貞姐姐提供）





其實在嫁給老公之前，小貞姐姐曾是台中百貨公司的專櫃小姐，當年業績表現相當亮眼，在同業間小有名氣。她回憶，當時每天自己開車到百貨公司上班，只要車子一停在路邊，排班的計程車司機就會搶著上前幫忙泊車，也可見她親切待人的好人緣，那個時期的她，更有「中正路一條花」的美譽，是不少人心目中印象深刻的亮眼存在。



與老公攜手走過三十載，夫妻倆從草創起家，一步一腳印打造出屬於自己的「一條根王國」，也因此讓小貞姐姐被外界封為「一條根女王」，此次發片，家中產品也悉數換上她的主視覺力捧，有趣的是，老公其實比她更早一步跨足歌唱領域，先行出道成為歌手，如今夫妻倆雙雙斜槓演藝事業，不只各自闖出成績，也成為中南部活動市場的熱門夫妻檔，演出邀約多到接不完，堪稱事業與感情同步開花。

這首作品也特別邀請到資深演員朱永德合唱，朱永德曾演出《臺灣阿誠》、《臺灣龍捲風》、《臺灣霹靂火》、《炮仔聲》等多部冠軍檔轟動大戲，戲劇經驗豐富。喜愛歌唱的他，與小貞姐姐在配唱時首度見面，雙方很快培養出良好默契。

拍攝MV時，朱永德更以多年戲劇專業循循善誘地帶戲、陪戲，讓初次挑戰演戲的小貞姐姐能夠安心投入角色。她特別感性表示，朱永德在現場不只是對手戲演員，更像是一根定心針，給了她極大的安全感，也成為她完成首支音樂錄影帶時最溫暖、最重要的支柱。