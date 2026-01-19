ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
言承旭力挺李㼈「零酬勞」　回台連拍1天1夜…腰傷噴發仍堅持上陣

好交情無償挺／言承旭「零酬勞」力挺李㼈新片　堅持回台連拍一天一夜…腰傷噴發仍堅持上陣

▲言承旭為了力挺李㼈監製的電影，不惜和經紀人翻臉。（圖／翻攝自言承旭微博）

圖文／鏡週刊

Ella陳嘉樺展開「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，演唱S.H.E時期的金曲如〈波斯貓〉、〈不想長大〉及〈I.O.I.O〉等，Selina任家萱與Hebe田馥甄越洋送花力挺，三人情誼屢成佳話，而言承旭也曾為老友李鑼跨刀客串、周杰倫經常力挺好友阿Ken的事業，安溥（張懸）與吳青峰更是眾所皆知的好友。

言承旭為了力挺李㼈監製的電影《突破：三千米的泳氣》，不惜和經紀人翻臉，不計酬勞，也堅持要回台灣拍一天一夜的戲，甚至還拍到腰受傷，打戲全都自己上陣。

好交情無償挺／言承旭「零酬勞」力挺李㼈新片　堅持回台連拍一天一夜…腰傷噴發仍堅持上陣

▲周杰倫曾為阿Ken宣傳他的甜甜圈品牌。（翻攝自周杰倫IG)

周杰倫與阿Ken是演藝圈出了名的好友，周董常在社群力挺阿Ken的事業，例如幫忙宣傳甜甜圈品牌、調侃他早年跑龍套的片段，而阿Ken也曾無酬為周杰倫演唱會擔任主持人，展現深厚友誼。

好交情無償挺／言承旭「零酬勞」力挺李㼈新片　堅持回台連拍一天一夜…腰傷噴發仍堅持上陣

▲安溥與吳青峰是眾所皆知的好友，更常被形容為「不計較」的知己。（翻攝自安溥微博）

安溥（張懸）與吳青峰是眾所皆知的好友，更常被形容為「不計較」的知己，兩人互相扶持度過低潮，最廣為人知的是青峰曾在大街上暴哭狂奔，安溥緊追不放，耗盡力氣才停下，這段經歷是他們友誼的經典畫面。


