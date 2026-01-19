張懷秋《Bad Girl》終於出運！　霸氣護愛陳孟琪兩人有吻戲

記者葉文正／台北報導

由IP億萬票房電影《角頭》黃金團隊打造全新電影。《Bad Girl》集結多位橫跨世代的實力派演員同台飆戲，《角頭－鬥陣欸》人氣炸子雞張懷秋（懷秋）搭配《如果我不曾見過的太陽》潛力新人陳孟琪，與吳念軒、唐國忠、李國超、王宣、張翰、洪小鈴、吳震亞共同主演，懷秋演慣黑道腳色，這回竟然有了吻戲！還跟女主角陳孟琪私約討論劇情，相當入戲。

▲懷秋(右)在《Bad Girl》與陳孟琪是一對。（圖／曼尼娛樂）

《Bad Girl》雖然脫不了黑社會的背景故事，但製作方想擺脫《角頭》的影子，所以請楊貴媚等影后級演員加入，雖然也是講黑社會，導演跟演員不斷在修正演法，劇本也一直修改，大家很辛苦，希望大家推廣這部戲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《Bad Girl》中楊貴媚(中)想要讓兒子洗白。（圖／曼尼娛樂）。

懷秋提到在這部戲的演出，「所謂女人不壞男人不愛，我角色是小大哥，從小家庭跟媽媽有道上背景，所以被推上這個位子，自己也是身不由己，還要對付家裡的四爺，演法跟以往不一樣，還在揣摩心情，屬於霸道大哥。

▲吳震亞。（圖／曼尼娛樂）。

而新人陳孟琪則是具有財經背景的女生，在夜店愛上懷秋，她表示：「非常感謝前輩照顧，跟大家工作後，大家都很照顧我，有吻戲，也很期待，目前唯美的吻戲已拍過。」懷秋提到為戲做了不少功課，可以認識彼此多一點，也有跟陳孟琪約出來討論劇本，讓彼此更舒服的表演，陳孟琪說：「懷秋私下是很溫暖好笑的人，在戲裡就是要霸道的樣子，老闆很相信大家，也叫我相信大家玩得開心。」

影后楊貴媚則很興奮，「我從小就覺得，道上兄弟背後都有幫他安家的女人，或是喬事的女人，但是在《角頭》沒有呈現，我是道上的家庭，喪夫有獨子，可以掌權，希望兒子要往正道走，我希望我兒子接班後可以洗白，正常的企業或集團讓大家不用打打殺殺，把媳婦視為囊中物。」



吳念軒笑說自己是演懷秋小弟，「他們家有黑道地位，我跟我爸都是在他們家混，我非常忠心，個性火爆直接，也包括出現一個大嫂，懷秋有霸總風範，可以吸引下面小弟，我算是武力擔當，不斷在揣摩訓練受傷，跟王瑄也有動作戲。」王瑄則說自己是女主角好姊妹，從小好交情到長大。