吳磊陷床照風波首發聲
唐吉訶德「貼標時間」網讚：新天堂
30歲日星遭現行犯逮捕
「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備

記者吳睿慈／台北報導

亞洲第一男性娛樂品牌JKF 2026年新春第一炮請到重量級AV女優惠理，擔任1月份雜誌封面人物。她身為首批來台進行作品宣傳的AV女優，轉眼已經出道17年，受訪時大方揭露自己的情慾秘密，預告夏天打算公開令人震驚的秘密情報，希望粉絲能先做好心理準備。

▲▼「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備。（圖／JKF提供）

▲「AV頂級小隻馬」惠理為JKF拍攝1月寫真封面照。（圖／JKF提供）

回想起2010年首次來台，惠理至今難忘喝到珍珠奶茶的震撼，「因為當時在日本，珍珠奶茶算是很少見的飲品，所以在我第一次來到台灣，並喝到有餡料的奶茶時，真的讓我相當驚艷！也因為那次的契機，讓我養成了每次來到台灣，都必須喝上一杯珍珠奶茶的習慣。除了喜歡微糖的奶茶味道，也好愛珍珠QQ的口感。」
 
身為AV界資深頂級小隻馬，惠理擁有155公分、G罩杯的夢幻身材。她為JKF雜誌拍攝「禁忌調教」主題，拿起皮鞭化身「變態姊姊」。惠理坦承：「雖然我有著S的個性，但其實是M屬性的身體呦。」她說在最新作品裡頭，就有被滴蠟油、鞭打等鏡頭，讓第一次認真被調教的她非常享受。

連續3年受邀參加「TRE台北國際成人展」，惠理分享除了每次都會對一望無際的人潮感到吃驚外，也會因為聽到粉絲喊她「變態姊姊」燃起興奮情緒。她說：「當我聽到『變態姊姊』的中文發音後，反而讓我更加喜歡，覺得音調超級可愛！」尤其互動時看到粉絲因為緊張而不自覺緊縮身體，更讓惠理被勾起進攻的慾望，故意加大親密的力度。

▲惠理出道17年即將在夏天丟出特級情報喊話「請粉絲做準備」。（圖／JKF提供）

▲惠理出道17年即將在夏天丟出特級情報喊話「請粉絲做準備」。（圖／JKF提供）
  
回首出道17年的歲月，惠理感嘆：「日本AV產業真的改變了好多。而現在讓我感到最意外的事情，正是發現從我出道到現在，包括導演、攝影師和製片等等的幕後工作人員，竟然都沒有改變！」

面對同事們可能隨時都會退休，惠理2026年做出重大決定，將在時隔17年後，再次發行個人的寫真刊物。她同時預告：「在今年夏天，我也會透過作品，公開一件令大家吃驚的事情。這算是我隱藏了17年，都未曾公開過的個人秘密，所以希望粉絲們能開始期待外，到時候當知曉這項情報後，大家也記得保持平常心看待。」

