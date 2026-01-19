GL天后Freen來了！情人節前夕「首度個人登台」　情人節前夕親送情書告白

記者蕭采薇／綜合報導

泰國百合劇人氣女星Freen要來了！在情人節前夕，Freen 宣佈將重返台灣，並首度以個人身份舉辦見面會《Girlfreen – Love Letter Solo Fanmeeting In Taipei》。活動將於2月8日在國立政治大學藝文中心盛大舉行，Freen 將化身「告白女神」，向一路支持她的台灣粉絲遞出一封最真摯的「情書」。

▲「GL天后」泰百女星Freen，將首度以個人身份來台舉辦見面會。（圖／宇萌創意提供）

從最強CP到個人篇章 Freen台北見面會訴說「成長蛻變」

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年 Freen 與 Becky 合體訪台時曾掀起一陣旋風，兩人作為全球 GL 圈最具代表性的 CP，人氣橫掃亞洲、歐美與拉丁市場。而這次《Girlfreen》見面會對 Freen 而言意義非凡，不僅象徵她正式開啟全新的個人篇章，更是她卸下組合光環，以最真實的自我與粉絲分享這段日子的成長、蛻變與心境轉折。

▲Freen將首度以個人身份來台舉辦見面會。（圖／翻攝自IG／srchafreen）

進階明星CEO！Freen橫掃國際時尚圈 成Valentino泰首位女代言人

近年Freen的事業版圖堪稱「開掛式」擴張，除了演員身分，她更在 2025 年創立個人經紀公司「Solenn Entertainment」，正式進階為品牌 CEO。在時尚圈的表現更是驚人，她不僅是少數登上Met Gala的泰國藝人，更成為Valentino泰國首位女性藝人代言人。

▲Freen不僅是少數登上Met Gala的泰國藝人更成為Valentino泰國首位女性藝人代言人。（圖／翻攝自IG／srchafreen）

從坎城影展的社群影響力榜單，到巴黎時裝週引發的瘋狂紀錄，Freen 憑藉著獨特的時尚表現力，早已成為 Ralph Lauren、Burberry 等國際品牌爭相合作的對象。這次台北見面會，對她而言不只是與粉絲的重逢，更是宣告「全新 Freen 時代」來臨的里程碑。

最浪漫的情人節禮物！「Love Letter」主題打造沉浸式告白

《Girlfreen – Love Letter Solo Fanmeeting In Taipei》將以濃郁的情人節氛圍貫穿全場。從視覺設計到節目互動內容，皆緊扣「愛與陪伴」的核心。Freen 希望這場活動不只是表演，而是一場深度對話，讓每一位來到現場的粉絲都能感覺自己是這封「情書」中不可或缺的主角。主辦單位透露，屆時將有更多專屬粉絲福利與驚喜亮點陸續公開，預計將再次引發全台「Girlfreen」搶票熱潮。