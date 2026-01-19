ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
SEVENTEEN文俊輝合體2巨星　71歲成龍「新作來真的」確定在台上映

記者黃庠棻／台北報導

今年中國大陸地區電影片配額核配序位抽籤結果正式公布後，由成龍、梁家輝攜手主演的犯罪動作電影《捕風追影》一舉抽中第2序位，消息曝光後隨即在社群平台掀起討論風潮，希望能在台灣大銀幕一睹這部重量級作品的風采。

▲成龍、梁家輝主演的《捕風追影》即將在台上映。（圖／鴻聯國際提供）

▲成龍、梁家輝主演的《捕風追影》即將在台上映。（圖／鴻聯國際提供）

適逢臘月初一、迎接新年之際，電影發行商鴻聯國際今（19）日正式宣布，成龍、梁家輝睽違20年再度合作的犯罪動作鉅片《捕風追影》，目前預計於3月份在台上映，並推出中、粵語雙版本，同步曝光氣勢磅礡的「狼煙再起」版預告，正式揭開這場正邪對決的序幕。

《捕風追影》以2007年銀河映像經典電影《跟蹤》為基礎重新改編，在原有劇本架構上大幅升級製作規模，加入AI監控、天眼系統、加密貨幣等當代科技元素，描繪一場警方實戰經驗正面迎戰高科技犯罪集團的極限博弈，題材緊扣當代社會對科技失控與犯罪進化的集體焦慮。

▲成龍、梁家輝主演的《捕風追影》即將在台上映。（圖／鴻聯國際提供）

▲成龍、梁家輝主演的《捕風追影》即將在台上映。（圖／鴻聯國際提供）

此次釋出的預告一開場即以真實爆破的大場面強勢登場，緊接而來的是高密度動作戲碼輪番上陣，呈現一場老派實戰跟蹤術與AI高科技潮流犯罪的緊繃節奏。濃厚港味氛圍，不僅讓人熱血沸騰，也勾起7、80後影迷對千禧年代港片黃金時期的集體記憶。

已屆71歲高齡的成龍，此次再度「真打」回歸大銀幕，親身上陣多場高強度動作戲，再現巔峰身手，敬業程度令人動容，也再次證明其「動作巨星」地位無可取代。而片中他更首度與當紅男團SEVENTEEN成員文俊輝上演近身對打戲碼，新舊世代正面交鋒，讓動作層次與戲劇張力全面升級。

▲成龍、梁家輝主演的《捕風追影》即將在台上映。（圖／鴻聯國際提供）

▲成龍、梁家輝主演的《捕風追影》即將在台上映。（圖／鴻聯國際提供）

而向來以「千面影帝」著稱、影史職涯從未重複角色的梁家輝，這次卻罕見點頭回歸，再度詮釋原作中的同一角色，正是因《捕風追影》賦予角色嶄新的詮釋空間與高度挑戰性所打動。近年梁家輝亦受邀擔任釜山國際電影節評審，作為華語影壇公認的老戲骨，其選擇與發聲更具指標性。

▲成龍、梁家輝主演的《捕風追影》即將在台上映。（圖／鴻聯國際提供）

▲成龍、梁家輝主演的《捕風追影》即將在台上映。（圖／鴻聯國際提供）

本片同時也是成龍與梁家輝繼電影《神話》後，睽違20年再度合作。兩位影帝曾攜手締造無數經典，如今再度合體，老友過招，火花十足，也無疑為新世代觀眾與老影迷帶來許多驚喜。日前成龍也已公開表示，《捕風追影》並非單一計畫，而是具備延伸發展的系列潛力，未來不排除拍攝續集。對此，梁家輝也力挺發言，直言願意一路陪著成龍「打下去」。

同步釋出的即將上映「危機轉角」版海報，採用經典港片常見的沉穩灰階色調，營造出冷冽壓迫的視覺氛圍，。畫面中成龍與梁家輝分立兩端、對峙而立，張力一觸即發，也進一步強化電影在題材與風格上的經典警匪定位。《捕風追影》即將在台隆重上映。

《功夫》「火雲邪神」逝世　梁小龍享壽77歲

ETtoday星光雲

