吳磊陷床照風波首發聲！爆料者遭封禁「換號Tag本人」：是不是你

26歲大陸男星吳磊昨日（18）被一個微博帳號名「白珊珊a」爆料，對方聲稱「吳磊床照1w塊錢誰買（指1萬）」、「到現在才賣出2w塊錢，吳磊你欠我的拿什麽還」，隨即引發陸網議論，吳磊工作室發聲明「毫無事實依據的謠言」。而網友發現「白珊珊a」已經被封禁，改用另一個帳號繼續向他喊話，而他19日也公開回應：「不認識。」

▲吳磊遭網友發文稱有床照還被兜售，親自發文。（圖／翻攝自微博）

「白珊珊a」發布了兩個爭議性的言論，暗示吳磊與其存在某種不當關係，並提到「他的床照1w塊錢誰買」，帳號遭到封禁後，又以「白珊珊83」發文，並且Tag吳磊「是不是你把我舉報（檢舉）了？」同樣未提供新證據，

▲爆料帳號被封禁。（圖／翻攝自微博）

▲爆料者換帳號再Tag吳磊：「是不是你把我舉報（檢舉）了？」（圖／翻攝自微博）



吳磊發文：「不認識，已委託律師依法追責。」其工作室發文回應:「。吳磊先生與該博主素不相識，無任何交集！也感謝所有關心及為吳磊先生發聲的朋友，對於此類卑劣行徑，我方會積極應對，將依法維權到底！我們相信時間會證明真心，但也會手持利刃，讓真誠有力可言！」

▲吳磊發文：「不認識，已委託律師依法追責。」（圖／翻攝自微博）

▲吳磊工作室：「與該博主素不相識，無任何交集！」（圖／翻攝自微博）