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張軒睿問：聽過羅志祥歌嗎？Selina秒安靜　網嚇呆：那是她前男友

記者李玟儀／綜合報導

Selina參加陸綜《女兒們的戀愛》和張軒睿配對，兩人熬過了前期的難關，終於重新走到一起，感情更加升溫。先前2人曾搭貓空纜車共度甜蜜時光，但在纜車上時，張軒睿突然玩心大發，不斷玩迷你攝影機，玩著玩著忽然提到羅志祥，這一幕嚇得網友直呼：「你不知道那是Selina前男友？」

▲▼張軒睿當面提到羅志祥，似乎不知道Selina和小豬過往的緋聞。（圖／翻攝自微博）

▲張軒睿當面提到羅志祥，似乎不知道Selina和小豬過往的緋聞。（圖／翻攝自微博）

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張軒睿在玩攝影機時，彷彿戲精上身，戲胞蠢蠢欲動，直接就來了一段小劇場，還沒玩夠的他突然問，「有沒有聽過羅志祥的歌？《愛投羅網》鎖定你！」Selina先是笑，不過沒有接任何話，而他則是繼續沉浸在和迷你攝影機的玩鬧的小劇場中，似乎完全沒有意識到羅志祥與Selina的關係。

從節目開錄以來，任爸最在意的部分就是Selina和張軒睿之間的年齡差，有網友就說，張軒睿這次直接當面提到小豬，可能完全不知道她們有過一段無疾而終的戀愛，「兩個人傳緋聞的那個年代他還小，也許這就是年齡差距造成的『代溝』。」

▲▼張軒睿當面提到羅志祥，似乎不知道Selina和小豬過往的緋聞。（圖／翻攝自微博）

▲▼張軒睿當面提到羅志祥，似乎不知道Selina和小豬過往的緋聞。（圖／翻攝自微博）

▲▼張軒睿當面提到羅志祥，似乎不知道Selina和小豬過往的緋聞。（圖／翻攝自微博）

事實上羅志祥和Selina關係早已破冰，在3年前的演唱會上他邀請前女友Selina當最終場嘉賓，2人同場尬舞接近2分鐘，但純粹以舞蹈交流沒有任何交談，事後他透過經紀人表示：「圓了多年的一場夢，一切盡在不言中。」為雙方過去的種種畫下一個句點。

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張軒睿, Selina, 女兒們的戀愛, 羅志祥

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