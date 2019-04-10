Kiwebaby正面開門「東西半球胸形外洩」！轉身更猛..腰部以下薄紗全透

記者李玟儀／綜合報導

Kiwebaby在2015年動隆乳手術，外表蛻變成女兒身，大方坦承性向的舉動給了不少人勇氣，日前他換上婚紗，和好友林進拍了婚紗照，透過不同款式、風格的禮服展現不同面貌且百變的自己，這次禮服養眼程度再升級，360度都很有看點！

▲Kiwebaby戰服尺度驚人。（圖／翻攝自Kiwebaby IG）

Kiwebaby一襲黑色亮片大尺度禮服，半透明的紗狀材質效果從背面看特別明顯，腰部以下除了黑色內褲遮住重點部位之外，從屁股到小腿露好露滿，正面也不輸背後春光，服裝胸前斜開了一道相當於手臂長度的開口，從鎖骨位置到髖骨上緣，正面看胸形微露，但從側面的話，可以看到完整露出半邊右胸。

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▲Kiwebaby戰服尺度驚人。（圖／翻攝自Kiwebaby IG）

下半身則是開高衩，開口從大腿根部開始，走動時正好曬出整隻白皙左腿，這套戰服讓他不論從正面看、側面看，還是背面看，性感指數均破表。

同時Kiwebaby也用文字寫下這段期間以來的內心活動，在引用了《愛的二十四則運算》、《那些閃電只像你》的詩篇之後，他寫下屬於自己的感觸，「你離開後的日子，我只想卸下面具，讀那些以前沒時間讀的詩集，看那些你不想陪我看的電影，我想我會好好的，我會很好的。」