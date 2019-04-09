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周杰倫出賣Romeo..親自示範「暖爸視角」！五迷狂tag阿信：學一下

記者李玟儀／綜合報導

天王周杰倫先前懷疑五月天阿信Instagram帳號真假，特別私訊對方查證，提出各種問題要求證明身分，逼得阿信將對話截圖上傳向粉絲求救，沒想到都過了好幾天，2人繼續「纏鬥」，網友嫌阿信分享的生活照不夠生活，阿信索性朝聖他的Instagram，學習何謂「生活照」。

▲周杰倫向阿信邀詞。（圖／翻攝自IG／周杰倫、阿信）

▲阿信與周杰倫在IG上互動頻頻。（圖／翻攝自Instagram／周杰倫、阿信）

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五月天最近在日本大阪開唱，不過因為種種原因，沒有趁機出外走走，只能把演唱會的側拍照四捨五入後，充當「旅遊生活照」和五迷們分享，結果換來的是粉絲的吐槽，「哥，這不是旅遊攝影，騙人」、「我們要的不是這種生活照」、「估計糾察隊長會再次否認你的生活照。」

▲▼阿信的生活照vs.周杰倫的生活照。（圖／翻攝自Instagram／周杰倫、阿信）

▲▼阿信的生活照vs.周杰倫的生活照。（圖／翻攝自Instagram／周杰倫、阿信）

▲▼阿信的生活照vs.周杰倫的生活照。（圖／翻攝自Instagram／周杰倫、阿信）

果然和周杰倫的「生活照」一比，阿信的直接弱掉，周杰倫8日分享兒子Romeo看NBA等林書豪上場的背影照，人父視角加上起居空間一起入鏡，這不是生活照什麼才是？果然釣出阿信朝聖，先是嘴甜誇Romeo可愛，接著又說：「隊長親自示範生活照了。」結果被粉絲逮個正著，不停鼓吹：「學一下啦，學一下啦！」

究竟在周董的示範之下，阿信會不會PO出一張讓大家滿意的照片，讓我們拭目以待。

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關鍵字

五月天, 相信音樂新聞, 阿信, 周杰倫, 周董

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