TWINS也不行！Jasper一句話阻止合照　阿SA曝「應采兒家教」被推爆

記者李玟儀／綜合報導

女星應采兒和陳小春的兒子Jasper自從參加綜藝節目《爸爸去哪兒》後，成為當紅星二代之一，最近她帶著兒子一起參加閨蜜鄭希怡為女兒浸浸舉辦的生日趴，除了母子倆外，容祖兒、TWINS也受邀。當天阿SA（蔡卓妍）、阿嬌（鍾欣潼）抓緊機會和Jasper合照，但Jasper卻被媽媽吐槽了。

▲應采兒、陳小春對管教兒子有一套。（圖／翻攝自Instagram／應采兒）

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阿SA在Instagram分享參加乾女兒的生日趴照片，當天浸浸從小的玩伴Jasper也在其中，她和阿嬌圍著Jasper合照，站在中間、身穿螢光綠色T恤的Jasper站得筆直、笑得靦腆，這抹笑被應采兒笑稱：「又是一個尷尬而不失禮貌的微笑。」根本堪比當今偶像的職業笑容。

▲想合照Jasper不容易，要先經過媽媽應采兒同意，就算是大名鼎鼎的TWINS也一樣。（圖／翻攝自Instagram／阿SA）

有趣的是阿SA透露，當時問Jasper能不能合照的時候，對方沒有答應，而是說要先問過媽媽，家教果然很嚴謹，網友誇應采兒這樣的教育是正確的，畢竟在Jasper公開在螢幕上曝光後，每次出門都會有民眾想合照，對一個小孩來說無形之中是種負擔，特別是年紀還小又不懂拒絕的話，交給媽媽決定更安全。