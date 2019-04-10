起底中天男主播正妹老婆！　憑這些條件獲「世界十大空姐」

圖文／鏡週刊

據查，王又正的空姐老婆名叫陳天儀，任職於華航的她其實大有來頭，除了以資深空姐的身分上過綜藝節目，2015年，她還被以綜合內在美、外在美、綜合印象口碑等等指標，代表華航與其他包括中國深圳航空公司、烏拉圭航空公司、智利航空公司等等，受到「世界航空小姐協會」十大空姐表揚。

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「女版張智成」吳宣儀算是資深主播，巧的是，她也曾因開罵航空公司而鬧上新聞，不過開罵對象是目前已經停飛的威航及復興航空；原因在於她買威航機票，結果威航停飛，後來簽轉興航，結果興航解散！最後退票未果，她批：「這次興航的後續處理方式實在太差勁！」結果被虧機票買哪家、哪家倒霉。

至於最新的周瑜茹，其實她曾任職王又正所在的中天新聞台，也曾待過TVBS，最近則在台視，螢幕之外也曾在臉書專頁以「輕熟甜美系名媛」之姿現身。她曾分享去年自己跑花蓮地震新聞時的心得，「地震發生後，我一邊整理行李、一邊彙整最新的地震消息」「親眼目睹現場倒塌的大樓後，更覺得心中很酸。」



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