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Kiwebaby純白婚紗照再曝光！「胸前開V曬雪球」網誇：比女人還女人

記者李玟儀／綜合報導

Kiwebaby在2015年動過隆乳手術，外表蛻變成女兒身，常分享日常大小事的他前段時間曾無預警曬出婚紗照，但那其實只是第一波，9日他又釋出純白婚紗照，新娘扮相比女生還女生。

▲▼Kiwebaby再曬婚紗。（圖／翻攝自Kiwebaby IG）

▲Kiwebaby再曬婚紗。（圖／翻攝自Kiwebaby IG）

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Kiwebaby在先前分享的婚紗照中，試了兩套禮服，純白繞頸禮服展現性感肩頸線條，胸前以O型挖空剪裁大露東西半球，背後更暗藏玄機，一轉身裸背全露。另一套則是蕾絲拼接紗裙，上半身一樣是凸顯胸前曲線，兩套禮服一件深色一件白色，各有不同的浪漫風情。

這次最新公開的婚紗照，白色禮服偏向氣質風，V字領口微露事業線，後背大約露到背部中間左右，走的是小女人含蓄的性感風格。在窗前自然光灑落，不管是坐在窗前平台、倚著白牆、或是站在窗戶後方，鏡頭一併把窗框拍入，營造出不經意的畫面美感，整體感覺柔和又清新。

▲▼Kiwebaby再曬婚紗。（圖／翻攝自Kiwebaby IG）

▲Kiwebaby再曬婚紗。（圖／翻攝自Kiwebaby IG）

不少網友大誇這組照片拍出了自己夢想中的樣子，也拍出Kiwebaby不同於以往的味道，更有粉絲說：「是男生最喜愛的女神。」不管是裝扮或是拍照時身段，幾乎比女人還女人。

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Kiwebaby, 大學生了沒, 張朵

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