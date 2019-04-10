Selina墜愛河狂問「和張軒睿配嗎？」　首曝心動瞬間「答案」秒羞笑

記者李玟儀／綜合報導

Selina參加陸綜《女兒們的戀愛》和張軒睿配對，兩人熬過了前期的難關，終於重新走到一起，隨著感情升溫，雙方表達愛意也越來越直接，她幾乎逢人必問：「你覺得我們配嗎？」宣示主權的意味濃厚。在最新一集中，她和妹妹任容萱會合，當她被問「最近一次心動什麼時候」，立刻害羞笑了。

▲張軒睿、Selina心動瞬間。（圖／翻攝自微博／芒果TV）

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Selina、張軒睿和任容萱CP在最新一集展開Double date，眼看兩人感情已經升溫，節目組問題的層級也跟著上升，當被問：「最近一次心動是什麼時候？」她害羞笑個不停，眼神根本不敢看向身旁的張軒睿，眼看她嬌羞地遲遲沒開口，對方體貼地打算迴避：「我要不要先去廁所啊？」

▲▼張軒睿、Selina心動瞬間。（圖／翻攝自微博／芒果TV）

不過Selina立刻阻止張軒睿離開，緩緩地說出答案：「就是一個人，他抱著一個小孩走在田埂上。」原來是稍早前一行人在路邊買草莓，張軒睿看到有個孩子在田邊等摘草莓的媽媽，一把抱起帶著小朋友走在田野間，這個畫面在Selina心裡留下深刻印象，對她來說這個舉動意味著張軒睿是一個會照顧、會付出的人。

▲▼張軒睿、Selina心動瞬間。（圖／翻攝自微博／芒果TV）

張軒睿也分享心動的瞬間，他說是之前和Selina一起放天燈、玩仙女棒的時候，「因為我覺得那個時候，那個人很像小朋友，就是很天真很可愛。」那個在他眼前像個小女孩揮舞著螢光棒的人，讓他有了心動的感覺，這段雙方沒有公開提及對方名字，卻明顯在形容彼此的片段，看得觀眾直呼甜到掉牙了！

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