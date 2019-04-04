看中同車位都不讓！　車主下車後「來來來」看到丫頭改口了

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，近日談起就讀醒吾科大的往事，當時幾乎每個同學和老師都知道她，有次開車上課好不容易有車位能停放，剛好有另一台車看中同一個車位，「我們就在那邊對峙」，對方下車後，她發覺大事不妙連忙道歉，怎料對方看到她後態度180度大轉變：「來來來給妳停。」

▲▼丫頭當時和老師看中同個車位，一度互不退讓。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



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丫頭最近在《小明星大跟班》透露，當時入學第一天就有不少同學湧到教室門口，只為一睹她的廬山真面目，火紅程度可想而知，有時候因故太晚到校，通常車位已經幾近全滿，有次剛好和另一輛車看中同一個車位，雙方一度互不退讓。

▲▼丫頭一發現車主是老師立刻道歉。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



結果對方下車劈頭就說：「這位同學，妳不知道這裡是老師停的車位嗎？」丫頭這才發現車主是老師，她立刻搖下車窗道歉：「老師不好意思，因為我沒看到。」沒想到，老師立刻改口讓出車位：「沒關係沒關係，妳上課比較著急，來來來給妳停。」讓她覺得非常驚訝：「當時好像老師也都有在看黑澀會。」

▲▼老師看到丫頭後態度180度大轉變。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



事實上，丫頭2017年買了一台90萬元新車，並取名「小晴天」，她忍不住向一票好友炫耀：「我買了一台顏色顏色很漂亮的車，超夢幻的！」結果被好友小甜甜爆料是一台黃色的車，「而且是計程車黃」，好姊妹無奈笑說：「在路邊我們會惹來麻煩，有人會一直攔車那種。」她後來解釋選擇黃色的原因，「那個顏色就是我的顏色，看到黃色就會想到我！」

▲約從39：12分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）