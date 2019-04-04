ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

看中同車位都不讓！　車主下車後「來來來」看到丫頭改口了

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，近日談起就讀醒吾科大的往事，當時幾乎每個同學和老師都知道她，有次開車上課好不容易有車位能停放，剛好有另一台車看中同一個車位，「我們就在那邊對峙」，對方下車後，她發覺大事不妙連忙道歉，怎料對方看到她後態度180度大轉變：「來來來給妳停。」

▲▼丫頭。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼丫頭當時和老師看中同個車位，一度互不退讓。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

請繼續往下閱讀...

▲▼丫頭。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

丫頭最近在《小明星大跟班》透露，當時入學第一天就有不少同學湧到教室門口，只為一睹她的廬山真面目，火紅程度可想而知，有時候因故太晚到校，通常車位已經幾近全滿，有次剛好和另一輛車看中同一個車位，雙方一度互不退讓。

▲▼丫頭。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼丫頭一發現車主是老師立刻道歉。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼丫頭。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

結果對方下車劈頭就說：「這位同學，妳不知道這裡是老師停的車位嗎？」丫頭這才發現車主是老師，她立刻搖下車窗道歉：「老師不好意思，因為我沒看到。」沒想到，老師立刻改口讓出車位：「沒關係沒關係，妳上課比較著急，來來來給妳停。」讓她覺得非常驚訝：「當時好像老師也都有在看黑澀會。」

▲▼丫頭。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼老師看到丫頭後態度180度大轉變。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼丫頭。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

事實上，丫頭2017年買了一台90萬元新車，並取名「小晴天」，她忍不住向一票好友炫耀：「我買了一台顏色顏色很漂亮的車，超夢幻的！」結果被好友小甜甜爆料是一台黃色的車，「而且是計程車黃」，好姊妹無奈笑說：「在路邊我們會惹來麻煩，有人會一直攔車那種。」她後來解釋選擇黃色的原因，「那個顏色就是我的顏色，看到黃色就會想到我！」

▲約從39：12分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）

推薦閱讀

陳子玄拍戲「崩壞照」瘋傳！　中指貼鼻失控…嚇傻陳建隆：這誰

陳子玄拍戲「崩壞照」瘋傳！　中指貼鼻失控…嚇傻陳建隆：這誰

林進罵：聲音太假掰！　Kiwebaby秒切換「原聲」網狂重播：原來這麼Man

林進罵：聲音太假掰！　Kiwebaby秒切換「原聲」網狂重播：原來這麼Man

放大「柯佳嬿手機畫面」不是自己！　坤達冷回2字…網急：妳老公吃醋了

放大「柯佳嬿手機畫面」不是自己！　坤達冷回2字…網急：妳老公吃醋了

帥學長「超渣把妹SOP」全靠這首歌！　Apple氣炸：我那時候太好把

帥學長「超渣把妹SOP」全靠這首歌！　Apple氣炸：我那時候太好把

網激動PO網「台中高鐵巧遇女神」！　釣出本尊說話了

網激動PO網「台中高鐵巧遇女神」！　釣出本尊說話了

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

Lucy突大哭求救！　隋棠「2句話安撫」網狂推育兒術：這很重要

Lucy突大哭求救！　隋棠「2句話安撫」網狂推育兒術：這很重要

陳子玄：藏了8個月～兒子當哥哥了！　陳建隆PO「大肚照」網看傻

陳子玄：藏了8個月～兒子當哥哥了！　陳建隆PO「大肚照」網看傻

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

夏語心掀衣「狂露肉色」！　網狂盯「中上方兩條線」噴鼻血：Wow

夏語心掀衣「狂露肉色」！　網狂盯「中上方兩條線」噴鼻血：Wow

交往小鐘1年「分手原因」首曝光！　茵芙揭他私下真實一面

交往小鐘1年「分手原因」首曝光！　茵芙揭他私下真實一面

等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻

等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

交往小鐘1年「分手原因」首曝光！　茵芙揭他私下真實一面

等了66集…《炮仔聲》大姊終於登場！　李亮瑾跟「睽違1年的他」成為夫妻

安妮《玩很大》深V連身泳裝險走光！「18禁畫面流出」網看傻

林俊傑打赤膊「轉正面」40萬人全崩潰　釣出香港女神抗議了！

慘遭「補習班家長」臭罵！　阿滴被要求簽切結書…一打開轉頭罵滴妹

曾遭抓姦在床！　不倫女星扶正小王隔1年「宣布懷孕」

黃子佼po來電記錄「一整排全是大咖」！　網驚見「調情訊息」曝真相

Lucy突大哭求救！　隋棠「2句話安撫」網狂推育兒術：這很重要

偷拍陳冠希被轟爆！直播主關帳號「我要去死了」　楊宗緯開嗆：我親自上香

張軒睿喊Selina「1個字」…2肢體接觸甜炸！鬆口認：想確定交往

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

丫頭, 詹子晴, 我愛黑澀會, 黑澀會

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 坤達結婚1年終於學會！柯佳嬿認證「老公必備技能」　網推：進步神速
  2. 看中同車位都不讓！　車主下車後「來來來」看到丫頭改口了
  3. 謝欣穎「和男友甜蜜合唱」　獨特嗓音首曝光…網傻了：好驚艷
  4. 孫鵬兒童節復工《國光》　親吐「美國救子歷程」
  5. 《復仇者聯盟4》預告解密／「薩諾斯跌坐在地」爆2種可能　網：開場就死了？
  6. 李鍾碩《羅曼史》出鏡超高食堂在這！獨家小點激推爆好吃
  7. S.H.E之後...林宥嘉爆「約滿離開華研」　公司認：很多同行打探
  8. Lucy突大哭求救！　隋棠「2句話安撫」網狂推育兒術：這很重要
  9. 瘋電影／奇幻遊樂園　創意強的孩子比較皮
  10. 安妮《玩很大》深V連身泳裝險走光！「18禁畫面流出」網看傻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366