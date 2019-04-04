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高中妹便秘5天肚爆痛！　醫看X光嚇傻「這是胎兒的頭」警衛爸衝進來開罵

記者潘慧中／綜合報導

婦產科醫師鄭丞傑表示曾有一名很福相的女高中生來看病，對方先掛內科急診說已經便秘5天，肚子非常痛，內科醫師照完X光後發現似乎是巨大腫瘤，考慮到可能是卵巢腫瘤，於是轉診給鄭醫師，他仔細再看一次X光片忍不住驚呼：「這不是胎兒的頭嗎？」

▲▼高中妹便秘5天一照X光「懷孕了」！（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲女高中生便秘5天就醫，竟意外發現懷孕了。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

鄭丞傑表示胎兒剛好呈1字型躺姿，腳靠近媽媽肚皮這邊、頭則靠近媽媽背部，「X光從這邊（正面）一照，隱約一個圈」，所以內科醫師乍看沒發現那其實是顆頭，但他直覺那就是胎頭。

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▲▼高中妹便秘5天一照X光「懷孕了」！（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼婦產科一看X光片馬上看出那是胎頭。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼高中妹便秘5天一照X光「懷孕了」！（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

一照超音波發現「心跳非常好」，鄭丞傑跟該女高中生說她已經懷孕5個多月了，女方本來還說有月經，他檢查完就有點不高興再問一次，沒想到對方仍堅持一樣的說法，他才想起來的確有懷孕後仍會按月出血的案例，聽到女方透露量比較少時，他便解釋那不是月經，純粹異常出血。

▲▼高中妹便秘5天一照X光「懷孕了」！（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲女高中生渾然不知已經懷有5個多月的身孕。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

女高中生不敢置信自己真的懷孕，她透露這段期間只覺得食慾大開，並沒有出現孕吐等明顯症狀，擔任醫院警衛的爸爸一聽勃然大怒告訴鄭丞傑：「你搞清楚喔，我女兒才讀高中也沒有男朋友，你講這種話要負責喔！」鄭醫師連忙解釋女孩肚子裡真的有一個孩子，看到家長轉而要找小孩算帳時，他趕快請護理師先架開對方。

▲▼高中妹便秘5天一照X光「懷孕了」！（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲女高中生的爸爸一直以為女兒沒男友。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

女高中生事後跟鄭丞傑坦言的確有交往對象，鄭醫師表示：「但她一直以為她偶然才做一下不會懷孕，而且已經好久都沒有再做了，她以為是過了這一關。」身為醫生的他覺得有時候真的很無奈，「差點被害死。」

▲約從23：52分開始。（影／取自YouTube／醫師好辣）

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