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Lucy突大哭求救！　隋棠「2句話安撫」網狂推育兒術：這很重要

記者潘慧中／綜合報導

隋棠婚後陸續迎來一對兒女Max、Lucy，2018年底平安生下第3胎Olie，目前忙碌工作之餘不忘陪伴小孩，她近日帶女兒一起上班，可能是怕生的關係，小朋友突然嚎啕大哭，面對這種情況，她不但沒有不耐煩，甚至理性地告訴孩子：「妹妹妳要用說的～。」

▲▼隋棠「2句話安撫」網狂推育兒術。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang_official）

▲Lucy不時會陪隋棠上班。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

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隋棠最近帶Lucy進辦公室，其中一位員工拿起相機興奮地走到小朋友身邊打招呼，怎料女兒馬上大哭求救：「麻麻（媽媽）來～ 麻麻（媽媽）來～。」她當下用非常理智的態度安撫女兒：「麻麻（媽媽）在這裡呀～妹妹妳要用說的～。」似乎藉此告訴孩子用表達取代哭泣。

▲▼隋棠「2句話安撫」網狂推育兒術。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang_official）

▲隋棠心疼地抱起Lucy。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang_official）

不忍Lucy哭泣的隋棠心疼地抱起女兒問：「還是妳要到麻麻（媽媽）房間玩溜滑梯？」小朋友點了點頭就開心地溜滑梯去了，開會的時候，女兒還不時從房間探頭偷看她，相當可愛乖巧，由此可見她真的把小孩教得很好。

▲▼隋棠「2句話安撫」網狂推育兒術。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang_official）

▲▼Lucy最後乖巧地在房裡玩耍。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang_official）

▲▼隋棠「2句話安撫」網狂推育兒術。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang_official）

談起對小孩的教育，隋棠生下大兒子Max前曾表示：「絕不溺愛！」這是她的原則，她認為疼愛要適中，過與不及都不行，「我應該會比較嚴厲，如果小孩跌倒，我會希望他自己站起來，不會急著去抱他，希望培養小孩能獨立。」

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隋棠, TONY, MAX, LUCY, Olie

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