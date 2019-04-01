陳子玄：藏了8個月～兒子當哥哥了！　陳建隆PO「大肚照」網看傻

記者潘慧中／綜合報導

陳子玄2015年和陳建隆結婚，育有2歲兒子陳軒恩「棉花糖」，她1日卻突然發文表示：「藏了8個月～恭喜恩恩當哥哥了！」沒想到，照片中的一大亮點瞬間被網友戳破真相：「愚人節快樂！」

▲陳子玄一家三口。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）



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可以看到影中人身穿半截蕾絲上衣、鏤空白裙，既性感又流露女人味，在陽光和自然光的照射下，雪白肌膚看起來格外光滑，大方展現明顯隆起的孕肚，四肢卻仍十分纖細，正臉被換成陳子玄的頭像，網友這才發現是愚人節玩笑，還有人搞笑提醒她：「P圖技術要再練練。」她事隔2小時揭開真相：「愚人節快樂！！我成功達陣！！！」

▲▼陳子玄愚人節玩笑。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）



陳建隆不久後現身留言區，真的曬出大肚照，但這次不是陳子玄的照片，而是自己的帥照，畫面裡的他微掀上衣，露出隆起肚皮自黑：「我藏8個月比較有說服力吧！」老婆看了則無言打上「……」的標點符號，似乎也被他逗笑了。

▲陳建隆曬出自己的大肚照。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）



事實上，陳子玄雖然和陳建隆相差15歲，但互動完全沒有代溝，她也因為小小年紀就出來工作還家中千萬貸款，所以個性成熟，面對公開彼此間的關係時，曾說過「公眾人物公開戀情是需要勇氣的，也是一種誠意。」

▲陳子玄真正的孕婦婚紗照。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）



大方認結婚消息後，陳子玄和陳建隆時常透過臉書專頁和粉絲分享夫妻間的趣事，懷孕過程中她其實相當辛苦，懷胎9個月時陷入產前憂鬱，再加上曾得過急性肝炎身體不是很好，老公看著辛苦的她，心裡也相當難過，但他不離不棄地陪在老婆身邊，夫妻倆攜手共同走過這段日子。