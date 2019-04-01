ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳子玄：藏了8個月～兒子當哥哥了！　陳建隆PO「大肚照」網看傻

記者潘慧中／綜合報導

陳子玄2015年和陳建隆結婚，育有2歲兒子陳軒恩「棉花糖」，她1日卻突然發文表示：「藏了8個月～恭喜恩恩當哥哥了！」沒想到，照片中的一大亮點瞬間被網友戳破真相：「愚人節快樂！」

▲▼陳子玄：藏了8個月～兒子當哥哥了！（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲陳子玄一家三口。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

請繼續往下閱讀...

可以看到影中人身穿半截蕾絲上衣、鏤空白裙，既性感又流露女人味，在陽光和自然光的照射下，雪白肌膚看起來格外光滑，大方展現明顯隆起的孕肚，四肢卻仍十分纖細，正臉被換成陳子玄的頭像，網友這才發現是愚人節玩笑，還有人搞笑提醒她：「P圖技術要再練練。」她事隔2小時揭開真相：「愚人節快樂！！我成功達陣！！！」

▲▼陳子玄：藏了8個月～兒子當哥哥了！（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲▼陳子玄愚人節玩笑。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲▼陳子玄：藏了8個月～兒子當哥哥了！（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

陳建隆不久後現身留言區，真的曬出大肚照，但這次不是陳子玄的照片，而是自己的帥照，畫面裡的他微掀上衣，露出隆起肚皮自黑：「我藏8個月比較有說服力吧！」老婆看了則無言打上「……」的標點符號，似乎也被他逗笑了。

▲▼陳子玄：藏了8個月～兒子當哥哥了！（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

▲陳建隆曬出自己的大肚照。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

事實上，陳子玄雖然和陳建隆相差15歲，但互動完全沒有代溝，她也因為小小年紀就出來工作還家中千萬貸款，所以個性成熟，面對公開彼此間的關係時，曾說過「公眾人物公開戀情是需要勇氣的，也是一種誠意。」

▲陳子玄真正的孕婦婚紗照。（圖／翻攝自Facebook／陳子玄）

大方認結婚消息後，陳子玄和陳建隆時常透過臉書專頁和粉絲分享夫妻間的趣事，懷孕過程中她其實相當辛苦，懷胎9個月時陷入產前憂鬱，再加上曾得過急性肝炎身體不是很好，老公看著辛苦的她，心裡也相當難過，但他不離不棄地陪在老婆身邊，夫妻倆攜手共同走過這段日子。

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

推薦閱讀

帥學長「超渣把妹SOP」全靠這首歌！　Apple氣炸：我那時候太好把

帥學長「超渣把妹SOP」全靠這首歌！　Apple氣炸：我那時候太好把

林進罵：聲音太假掰！　Kiwebaby秒切換「原聲」網狂重播：原來這麼Man

林進罵：聲音太假掰！　Kiwebaby秒切換「原聲」網狂重播：原來這麼Man

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

夏語心掀衣「狂露肉色」！　網狂盯「中上方兩條線」噴鼻血：Wow

夏語心掀衣「狂露肉色」！　網狂盯「中上方兩條線」噴鼻血：Wow

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

183club的他本來是丸子！　綠茶爆「出道前遭除名」內幕：他比較老

183club的他本來是丸子！　綠茶爆「出道前遭除名」內幕：他比較老

陳子玄拍戲「崩壞照」瘋傳！　中指貼鼻失控…嚇傻陳建隆：這誰

陳子玄拍戲「崩壞照」瘋傳！　中指貼鼻失控…嚇傻陳建隆：這誰

遇到這天「員工就消失」！　丫頭一問原因傻眼：現在很多年輕人這樣

遇到這天「員工就消失」！　丫頭一問原因傻眼：現在很多年輕人這樣

放大「柯佳嬿手機畫面」不是自己！　坤達冷回2字…網急：妳老公吃醋了

放大「柯佳嬿手機畫面」不是自己！　坤達冷回2字…網急：妳老公吃醋了

網激動PO網「台中高鐵巧遇女神」！　釣出本尊說話了

網激動PO網「台中高鐵巧遇女神」！　釣出本尊說話了

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

小S突登報道歉蔡依林！　認了心結「我做了對不起她的事」

圖多！Apple越南生日趴解放「姊妹比基尼」　瑤瑤渾圓F罩杯被看光

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

金鍾國開唱⋯劉在錫台下「扯嗓唱超大聲」　李光洙全程尷尬

重考1年拼上國立醫學院！　男星閃電宣布退學…原因網傻眼

黃鐙輝結婚10年都不知道！　「萁媽真實身分」曝光：他要小心了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳子玄, 陳建隆, 棉花糖, 一家人

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 郭雪芙女女戀對象曝光！　謝沛恩「剪掉長髮」變成帥T
  2. 胡宇威難得蓄鬍爆man味！丁噹只穿襯衫坐腿上..曝親密畫面　
  3. 南韓獨立樂團「ADOY」開唱練中文　狂讚台粉：你們好棒棒！
  4. 鄧紫棋首支VLOG放閃！男友入鏡了…下秒「做這件事」甜炸
  5. 快訊／恭喜！哈孝遠老婆剖腹生53cm巨嬰　「遺傳爸媽強大基因」
  6. 獨家／《復仇者聯盟4》預售開賣日期確定！導演：防爆雷，一上映就去看
  7. 崔鍾訓也有拍性愛片！　警方打臉勝利：找到性招待證據
  8. 刺青哥「幹X娘」狂按喇叭　孫生嚇傻⋯下秒劇情神展開
  9. 陳子玄：藏了8個月～兒子當哥哥了！　陳建隆PO「大肚照」網看傻
  10. 王子單手炫技「背面投籃」全中！　1秒進1顆百發百中…網服了：怎麼辦到

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366