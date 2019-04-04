跟貓睡「起床臉毀了」！　女模狂冒紅疹脫屑…醫搖頭：不可能完全治好

記者潘慧中／綜合報導

病菌無所不在，任何細節都不能忽視！女模格格最近在《醫師好辣》透露，有次因為家裡的貓而戴了2個月的口罩，「完全沒辦法見人！」臉頰突然出現一大片紅疹甚至還脫屑，「我後來不以為意，想說動物怎麼可能會傳給人類？！」她繼續和貓咪睡在一起，結果情況越來越嚴重，這才連忙就醫治療。

▲▼格格透露當時完全沒辦法見人。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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格格透露當時剛接小貓回家養，不以為意和喵星人同床共眠，怎料一夜醒來紅疹問題變得更嚴重，「整個臉怎麼變成很像毀容？！」連忙到診所掛號，用完第一個醫生開的藥仍未見好轉，求助第二個醫生馬上被問：「妳家有養動物？」她這才解釋的確有養一隻貓。

▲▼格格當時感染到貓癬。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



醫生接著問：「妳跟牠常常抱或是有摩擦或是跟牠近距離接觸嗎？」格格想了想表示每天都跟愛貓睡一起，醫生因此推測她應該是染上貓癬了，更讓她心累的是，治療完一度留下疤痕，直到動完除疤手術才恢復成原本的皮膚，「整個過程超折騰的。」

▲格格分享養貓往事。（圖／翻攝自Facebook／格格 Patti）



皮膚科醫師廖苑利表示，以前曾遇過同樣感染貓癬的女病患，她提醒所有飼主無論是喜歡抱貓或跟貓睡覺，其實都是一個很容易感染到貓癬的途徑，「我認為貓癬再怎麼治療，它可能可以治療好到90%，可是貓癬那個毛那麼長，你不太可能治療到100%。」如果誤用皮膚炎的藥，紅疹情況可能會越來越嚴重。

▲廖苑利醫師認為貓癬不太可能完全根治。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



▲約從25：30分開始。（影／取自YouTube／醫師好辣）