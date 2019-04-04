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邰智源曝《木曜》一日幕僚效益：還是虧損的狀態

記者許逸群／台北報導

節目《木曜4超玩》先前與台北市長柯文哲合作，「一日幕僚」在短短一周內突破600萬點閱率，邰智源今（4日）與解婕翎一同出席手機遊戲活動坦言，「目前來講還是比較虧損的狀態。其實投資蠻多的，網路要做出一個規模沒有那麼容易。」不過他依然對《木曜》相當有信心。

▲▼閃耀暖暖3D櫥窗活動-解婕翎,邰智源。（圖／記者黃克翔攝）

▲解婕翎與邰智源一同出席手遊活動。（圖／記者黃克翔攝）

從電視圈轉站網路節目，邰智源坦言網路不比電視容易，「網紅的點閱率也是起起伏伏，觀眾的口味很難抓，我們也是很戰戰兢兢，不知道能做到什麼時候。現在平台這麼廣泛，要抓住觀眾的口味也是我們一直在考量的。」而先前一日幕僚的影片爆紅，他也表示為訂閱成長速度提升不少，但廣告收入其實不多，畢竟新媒體不同於電視。

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先前與台北市長柯文哲的「一日幕僚」廣受好評，會與高雄市長韓國瑜也用同樣方法合作嗎？邰智源坦言，與台北市長合作當初並無政治立場，只是因為身處台北市而規劃，若再與其他縣市長拍攝，只怕素材太多接近，觀眾不見得會埋單。

▲▼ 閃耀暖暖3D櫥窗活動-邰智源。（圖／記者黃克翔攝）

▲邰智源當網紅不輸年輕人。（圖／記者黃克翔攝）

另外，邰智源與解婕翎今出席手機遊戲《閃耀暖暖》活動，邰智源笑稱自己玩其他電玩反應跟不上，還與解婕翎一同向新生代網紅孫安佐推薦此款遊戲。

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邰智源, 解婕翎, 一日幕僚, 木曜

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