KID：脫外套有收視　熊熊下秒「雙手攤開」羞爆

記者許逸群／台北報導

《星光雲！RUN新聞》今（1日）播出春節特別企劃，主持人KID（林柏昇）與熊熊（卓毓彤）帶著4名網友一同出海釣魚，不過看似愉快的行程，實際上執行起來可不輕鬆。當船開到定點後即是最晃的時候，一行人不僅要比賽釣魚，還得克服暈船，輸家更是要自行搭火車回家，可說是壓力不小。





▲▼熊熊與KID分組比賽釣魚。（圖／ETtoday）

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釣魚比賽過程中，熊熊雖然有新手運，隊友也算夠爭氣，不過卻敵不過KID一人。KID的隊友們頻頻釣到小魚，全部都只能放生，隊上的漁獲全來自他，但他光是靠一己之力，所釣起的重量就超過熊熊隊的三人加總，讓熊熊輸得佩服。不過KID雖然好勝，但仍努力想辦法不讓熊熊受到懲罰，只不過替代的方式卻讓熊熊哭笑不得。

▲KID靠一己之力擊敗熊熊隊。（圖／ETtoday）

出海大半天，無論藝人、工作人員或是網友，大夥都早已累翻，甚至都吐了一輪，懲罰還得自行搭車回去顯得有些殘忍。KID開玩笑地說：「剪搭火車回去兩分鐘，不如熊熊脫掉外套給他們（觀眾）看兩分鐘，還比較有收視率！」沒想到熊熊此時立刻雙手攤開外套「挺胸」，讓眾人超害羞，KID也苦笑說：「妳不要這樣！」

▲▼KID隨口開玩笑，熊熊立刻配合。（圖／ETtoday）

在最後的妥協下，熊熊與隊友們在岸上跳「無聲Poppin」一分鐘，詭異的模樣讓眾人直呼「超尷尬」，熊熊事後苦笑說：「我自己都覺得好丟臉，為什麼我們當初不選擇坐火車，為什麼要答應啊？」

▲▼只能說，沒有聲音的跳舞實在很尷尬啊。（圖／ETtoday）