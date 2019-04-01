解婕翎又被整！流氓嗆聲打經紀人　陸子玄當場嚇哭

記者許逸群／台北報導

女星解婕翎、陸子玄與經紀人佳佳時常互整，為了響應愚人節，經紀人這回祭出重本，還請臨時演員客串當粉絲。她們在餐廳拍攝影片，假粉絲不斷要求拍照，經紀人則以工作為由拒絕、惹怒假粉絲，現場氣氛一度火爆。在得知被整後，解婕翎與陸子玄一度無法回神，陸子玄更是眼眶濕潤，看來真的被嚇到了。

▲假粉絲一再被經紀人阻擋，導致氣氛逐漸火爆。（圖／翻攝YouTube）

一名男性假粉絲要求跟解婕翎與陸子玄照相，不斷被經紀人以工作為由婉拒，讓他立刻變臉。她們倆見狀立刻答應拍照，但假粉絲卻不耐煩地對著經紀人說：「現在不是拍不拍的問題，拍個照而已，妳現在是怎樣？」接著另一名工作同仁小武上前，隨即遭假粉絲朝他臉上潑水，雙方你來我往一度扭打起來，讓女生們都嚇得不知所措。

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▲假粉絲與套好的工作人員扭打，陸子玄趕緊上前緩頰。（圖／翻攝YouTube）

場面逐漸火爆，解婕翎與陸子玄則不斷道歉想緩和氣氛，就在場面不知如何收拾時，假粉絲突然說了一句「愚人節快樂」，讓解婕翎瞬間露出笑容說：「你很煩耶，白癡喔！」一旁的妹妹陸子玄則似乎還沒回過神，一臉狐疑地看著四周， 眼眶濕潤地說：「今天愚人節嗎？我嚇死了！」確定被整了之後，陸子玄也終於破涕為笑。

▲▼陸子玄被嚇哭了。（圖／翻攝YouTube）

解婕翎事後苦笑說：「在那種時候我比較怕流氓傷害任何人，所以我才一直道歉。我看影片後，完全沒意識到自己一直道歉，然後手也不知道擺哪超智障！」她也表示陸子玄怕被兇，這次是真的被嚇到了。不過她們這對姊妹也不是省油的燈，表示下次一定會整回來。

▲▼解婕翎與陸子玄過了許久才回神。（圖／翻攝YouTube）