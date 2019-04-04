孫鵬低頭沉默5秒⋯說不出話哭了「不知明天會發生什麼」

記者許逸群／台北報導

藝人孫鵬今（4日）復工《國光幫幫忙》與媒體見面，原先看似有說有笑，不過一聊到救子心境，他瞬間低頭、泛淚，不時搖搖頭，沉默了約5秒：「不知道明天會發生什麼？」他接著說：「我要把一家人都帶出來，離開美國國境最後一個人一定是我，如果要分開離開，第一個一定是你，第一個就是你孫安佐。」

▲▼孫鵬提到赴美的過程忍不住哭了。（圖／記者林敬旻攝）

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孫鵬表示，從地方轉到聯邦時心境煎熬，因為已非自己與律師能掌控，「我太太比較辛苦，有些東西我在處理的時候，都沒有讓她知道，我怕她擔心。」他提到，當時許多媒體連環報導，其中更有不少消息是錯誤的，但他沒選擇反駁，「我現在該做的是把小孩帶回家，其他都不重要。」

▲孫鵬睽違一年復工與媒體聊天。（圖／記者林敬旻攝）

孫鵬當時幾乎每周都去看孫安佐，跟他聊聊一些人生規劃，夫妻與兒子首次隔著一面牆相見，有感傷或哭嗎？他笑著點點頭。至於孫安佐曾說一句「我想要看動漫」，孫鵬也解釋：「他是怕我跟他媽媽擔心，他心裡想『完蛋了，要怎麼跟我們交代』。」

孫鵬說，當時許多媒體連環報導，其中更有不少消息是錯誤的，但他沒選擇反駁，「我現在該做的是把小孩帶回家，其他都不重要。」而回到台灣後，他坦言家中不避談「美國事件」，畢竟是已發生的事實，也說：「他現在已經19歲了，該負的責任要負，不然那段給我們的經驗跟歷練都白費了。」