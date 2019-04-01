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愚人節「最後一刻」下手　小S慘遭陳建州惡整怒譙

記者許逸群／台北報導

藝人陳建州（黑人）今出席反毒活動，現身幸安國小與小朋友們一同在笑聲中理解反毒的重要性，身為孩子王的他果然人氣不俗，也讓全場的小朋友都顯得相當開心。今4月1日是愚人節，在演藝圈出名愛整人的他開玩笑地說，自己與一般「世俗」不同，也分享某年在愚人節最後一刻惡整好友小S（徐熙娣）的趣事。

▲▼黑人陳建州出席反毒英雄聯盟首部曲-Ⅰ真愛你我前進校園宣導活動記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳建州出席「反毒英雄聯盟」首部曲活動。（圖／記者李毓康攝）

陳建州笑說，自己總是在愚人節這天「公休」，反倒身邊的親友在其他日子要對他特別提防。他透露，某年在愚人節晚上11點59分打電話惡整小S，一本正經地騙對方，直指稍早前拍公益影片的現場有糾紛，導演不僅被打，還被狗撲倒在地，嚇得小S不斷直呼「真的假的」。陳建州越講越誇張，最後甚至說「那不是狗，是熊貓」，小S才知道上當，立刻回敬一連串髒話。

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▲▼黑人陳建州出席反毒英雄聯盟首部曲-Ⅰ真愛你我前進校園宣導活動記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲個性幽默的陳建州整人相當有一套。（圖／記者李毓康攝）

另外，陳建州的乾女兒Elly（小S的大女兒許曦文）昨奪下中等學校體育總會今年與ETtoday首度合作舉辦「107 HCL STAR啦啦隊之星比賽」冠軍。陳建州事後得知表示相當感動，認為一切都是Elly自己的功勞，也謙稱自己沒有幫任何忙，很為乾女兒開心。

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陳建州, 小s, 愚人節

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