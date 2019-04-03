《冰與火》艾莉亞第2集ＯＯ了！　梅茜說漏嘴嚇到狂抖…結局翻轉

記者傅家妤／綜合報導

《冰與火之歌：權力遊戲》最終季即將在美國時間4月14日播出，這段時間以來，HBO的劇情保密功夫都做得非常好，幾乎可以說是滴水不漏，沒想到日前「艾莉亞公主」梅茜威廉絲（Maisie Williams）卻不小心在節目中爆雷了，親口說出角色「死亡時間點」，嚇得她當場逃跑，不過後來結局卻出現讓人意料之外的翻轉。

▲梅茜威廉絲不小心劇透。（圖／翻攝自YouTube／《吉米A咖秀》）

梅茜威廉絲近來登上《吉米A咖秀》接受訪問，被主持人逼問是否可以透露一些小細節，或是一點小提示也可以，她面露為難，稱HBO嚴格禁止他們透露任何事情，尤其是隨著節目即將開播，HBO更是發了許多訊息給主演們，要他們「不准說任何東西」。

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▲梅茜威廉絲把劇情說出，嚇到全身發抖。（圖／翻攝自YouTube／《吉米A咖秀》）

後來在主持人不斷地追問下，梅茜威廉絲只好選擇說了自己在拍攝、殺青前一天的感受，「要跟所有的演員道別，我當時真的很感傷，尤其當我知道艾莉亞在第2集就死了…。」此話一出，全場頓時靜默，她意識到自己說錯話，隨即遮住嘴巴，詢問是否可以剪掉，希望在場的人不要發推特傳出去，她當下嚇到手不斷地在抖，眼神裡也流露出滿滿的恐慌感。

▲梅茜威廉絲直接從訪談現場逃走。（圖／翻攝自YouTube／《吉米A咖秀》）

在主持人的安慰下，梅茜威廉絲似乎還是非常害怕，並且不斷地道歉，後來還直接逃到後台，留下一臉錯愕的主持人及觀眾。隨後主持人試圖要到後台找她，沒想到一掀開布幕，梅茜威廉絲隨即跳出大喊：「愚人節快樂！」原來這一切都是她與主持人聯手，作弄現場觀的「一場戲」，讓大家都非常傻眼。

▲後來才發現是兩人的愚人節作弄計劃。（圖／翻攝自YouTube／《吉米A咖秀》）

▼梅茜威廉絲受訪片段。（影片／取自YouTube／《吉米A咖秀》，如遭刪除請見諒。）