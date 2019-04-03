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擊敗薩諾斯全靠「蟻人鑽屁股洞爆菊」　導演圖解回應了！

記者張筱涵／綜合報導

漫威系列電影席捲全球，每次推出新作品時都會有網友惡搞或推測未來發展，尤其是在2018年《復仇者聯盟：無限之戰》上映後，全球討論度又更加熱烈。其中就有人搞笑作影片說蟻人才是打敗薩諾斯的關鍵人物，而必勝招數也只有蟻人能力做得到。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照、《復仇者聯盟4：終局之戰》海報、《復仇者聯盟4：終局之戰》首圖。（圖／翻攝自Avengers臉書）

▲《復仇者聯盟：終局之戰》將在今年上映。（圖／翻攝自Avengers臉書）

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網友日前特別製做了一部影片，蟻人在沙地中奔跑以縮小狀態接近戴著無限手套的薩諾斯，轉身後一個瞄準就衝進對方的菊花眼裡，讓薩諾斯嚇得緊夾屁屁，一個迅雷不及掩耳的速度趕緊按下恢復正常大小鍵，以動畫效果呈現「薩爾斯被爆菊後整個人炸開」的樣子，相當逗趣又很合理的擊敗薩爾斯的動畫引起熱烈討論。

▲網友惡搞薩諾斯被蟻人爆菊而死。（圖／翻攝自HELLO THERE YOUTUBE）

▲網友惡搞薩諾斯被蟻人爆菊而死。（圖／翻攝自HELLO THERE YOUTUBE）

導演羅素兄弟（安東尼羅素、喬羅素）也發現了這個推測，以過人的SENSE默默以Instagram頭像回應，可以看見他們把照片改成兩個黑線紫面的圓形交集，放大一看才發現左邊寫著「Thaanos' left butt cheek.（薩諾斯的左邊屁屁）」，右邊則是「Thaanos' right butt cheek.（薩諾斯的右邊屁屁）」，2圓形的交集處就是蟻人圖案，如此有趣味的呼應十分搞笑。

▲羅素兄弟更新IG頭像。（圖／翻攝自喬許羅素兄弟IG）

▲羅素兄弟更新IG頭像。（圖／翻攝自喬許羅素兄弟IG）

事實上，飾演薩諾斯的喬許布洛林（Josh Brolin）也看見了這個動畫，3月29日還上傳一則自己蹲在馬桶上用力的影片，還搞笑地說：「The tension around what “Endgame” is going to bring. I can feel it, as you can see. Can you?（《終局之戰》帶來的焦慮就要來了，我可以感受到，就像你們看到的那樣（便祕），感覺得到嗎）」

▲喬許布洛林蹲馬桶。（圖／翻攝自喬許布洛林IG）

▲喬許布洛林蹲馬桶。（圖／翻攝自喬許布洛林IG）

▼ANT-MAN VS THANOS | ENDGAME FOOTAGE。（影片／取自HELLO THERE YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

▼喬許布洛林蹲馬桶用力。（影片／取自喬許布洛林IG，如遭刪除請見諒）

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復仇者聯盟4, 薩諾斯, 蟻人

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