擊敗薩諾斯全靠「蟻人鑽屁股洞爆菊」　導演圖解回應了！

漫威系列電影席捲全球,每次推出新作品時都會有網友惡搞或推測未來發展,尤其是在2018年《復仇者聯盟:無限之戰》上映後,全球討論度又更加熱烈。其中就有人搞笑作影片說蟻人才是打敗薩諾斯的關鍵人物,而必勝招數也只有蟻人能力做得到。

網友日前特別製做了一部影片,蟻人在沙地中奔跑以縮小狀態接近戴著無限手套的薩諾斯,轉身後一個瞄準就衝進對方的菊花眼裡,讓薩諾斯嚇得緊夾屁屁,一個迅雷不及掩耳的速度趕緊按下恢復正常大小鍵,以動畫效果呈現「薩爾斯被爆菊後整個人炸開」的樣子,相當逗趣又很合理的擊敗薩爾斯的動畫引起熱烈討論。

導演羅素兄弟(安東尼羅素、喬羅素)也發現了這個推測,以過人的SENSE默默以Instagram頭像回應,可以看見他們把照片改成兩個黑線紫面的圓形交集,放大一看才發現左邊寫著「Thaanos' left butt cheek.(薩諾斯的左邊屁屁)」,右邊則是「Thaanos' right butt cheek.(薩諾斯的右邊屁屁)」,2圓形的交集處就是蟻人圖案,如此有趣味的呼應十分搞笑。

事實上,飾演薩諾斯的喬許布洛林(Josh Brolin)也看見了這個動畫,3月29日還上傳一則自己蹲在馬桶上用力的影片,還搞笑地說:「The tension around what “Endgame” is going to bring. I can feel it, as you can see. Can you?(《終局之戰》帶來的焦慮就要來了,我可以感受到,就像你們看到的那樣(便祕),感覺得到嗎)」

