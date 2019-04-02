媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！　一轉頭網淪陷「可愛到不輸女偶像」

記者陳芊秀／綜合報導

日本進入櫻花盛開的季節，眾多賞櫻景點成為民眾朝聖去處。有電視台轉播現場畫面，沒想到一位抱著嬰兒的媽媽轉頭受訪，截圖在網路瘋傳，讓網友大呼「這是我老婆！」

▲媽媽抱娃賞櫻，遇電視台訪問驚艷日媒。（圖／翻攝自日網／akbtown）

來賞櫻的年輕媽媽接受電視台訪問，懷中抱著出生數個月大的嬰兒，吐露帶孩子賞櫻，需要幫寶寶換尿布、推嬰兒車的地方很多，但是沒有空間，所以很難去。她留著俏麗短髮，臉蛋甜美，身穿露肩上衣，外型宛若少女，被網友驚呼「好可愛」、「好像AKB女偶像」、「完全不輸AKB48或乃木坂46」、「喂喂不要曬我老婆哦」、「可以當我老婆！」

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▲年輕媽媽透露帶寶寶賞櫻，其實有很多困難之處。（圖／翻攝自日網／akbtown）

▲年輕媽媽轉頭受訪，甜美外貌被讚不輸女偶像。（圖／翻攝自日網／akbtown）



同時網友歪樓討論「看孩子就知道有沒有整」、「卸妝以後會完全變了樣吧」、「街訪是事先安排好的吧」、「靠化妝術！」有人覺得賞櫻媽媽的外型，很像已經引退的「乃木坂46」成員橋本奈奈未，原本焦點是賞櫻，媽媽美貌意外成為日網熱門話題。

▲賞櫻媽媽外型，讓網友想起已經引退的橋本奈奈未。（圖／翻攝自日網／akbtown、乃木坂46官方網站）