隋棠首曝光老三Olie「名字玄機」：太油了！　網一聽笑噴

記者許皓婷／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚3年多，婚後陸續生下一對兒女Max、Lucy，2018年底又迎來第3胎兒子Olie誕生，但她近期首度公布老三的英文名字「背後玄機」，笑翻一大票網友。

▲隋棠和老公Tony育有3個子女，家庭生活幸福。（圖／翻攝自IG／隋棠）



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隋棠近期透露自己買了一罐幫小孩泡澡用的沐浴油，上面因為寫著「Baby Olie」，讓老公Tony以為是為Olie「量身訂做」的，兩人一查之下才發現：「原來Olie的拼音在丹麥文中是油的意思，然後我們邊大笑邊擔心是否給弟弟取了一個太油的名字。」

▲隋棠分享Olie名字玄機。（圖／翻攝自IG／隋棠）



意外發現Olie名字的玄機後，隋棠忍不住笑虧兒子：「以後無法撩丹麥來的妹妹。」她表示因為以後自我介紹時，可能會變成：「小姐妳好我是油。」但她也不忘稱讚老三：「我們有機又低敏優秀哦～還有很好摸的球球下巴。」逗趣的原因也讓網友笑翻。

▲隋棠曝Olie在丹麥文中是「油」的意思。（圖／翻攝自IG／隋棠）



【隋棠IG全文】

正在給弟弟換衣服，

門外傳來Tony哥驚喜的聲音說：

這罐是什麼？是幫Olie量身訂做的嗎？

滿頭問號走出房間，看到他指著櫃子上的沐浴油。

我說：「那是買給小孩泡澡用的。」

Tony持續不解：「哦。。買的？？

但它瓶子上怎麼寫了給Baby Olie？？」

查了字典才發現，

原來Olie的拼音在丹麥文中是油的意思，

然後我們邊大笑邊擔心是否給弟弟取了一個太油的名字

#以後無法撩丹麥來的妹妹

#小姐妳好我是油

#但我們有機又低敏優秀哦

#還有很好摸的球球下巴

#因為家有敏兒

#遠離過敏原和環境賀爾蒙是每天必要細心做的功課啊

#尤其覺得洗護品成份其實就跟食安一樣重要

#以前念書都沒當媽媽這麼認真