ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

隋棠首曝光老三Olie「名字玄機」：太油了！　網一聽笑噴

記者許皓婷／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚3年多，婚後陸續生下一對兒女Max、Lucy，2018年底又迎來第3胎兒子Olie誕生，但她近期首度公布老三的英文名字「背後玄機」，笑翻一大票網友。

▲隋棠。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠和老公Tony育有3個子女，家庭生活幸福。（圖／翻攝自IG／隋棠）

請繼續往下閱讀...

隋棠近期透露自己買了一罐幫小孩泡澡用的沐浴油，上面因為寫著「Baby Olie」，讓老公Tony以為是為Olie「量身訂做」的，兩人一查之下才發現：「原來Olie的拼音在丹麥文中是油的意思，然後我們邊大笑邊擔心是否給弟弟取了一個太油的名字。」

▲隋棠。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠分享Olie名字玄機。（圖／翻攝自IG／隋棠）

意外發現Olie名字的玄機後，隋棠忍不住笑虧兒子：「以後無法撩丹麥來的妹妹。」她表示因為以後自我介紹時，可能會變成：「小姐妳好我是油。」但她也不忘稱讚老三：「我們有機又低敏優秀哦～還有很好摸的球球下巴。」逗趣的原因也讓網友笑翻。

▲隋棠。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠曝Olie在丹麥文中是「油」的意思。（圖／翻攝自IG／隋棠）

【隋棠IG全文】

正在給弟弟換衣服，
門外傳來Tony哥驚喜的聲音說：
這罐是什麼？是幫Olie量身訂做的嗎？
滿頭問號走出房間，看到他指著櫃子上的沐浴油。
我說：「那是買給小孩泡澡用的。」
Tony持續不解：「哦。。買的？？
但它瓶子上怎麼寫了給Baby Olie？？」
查了字典才發現，
原來Olie的拼音在丹麥文中是油的意思，
然後我們邊大笑邊擔心是否給弟弟取了一個太油的名字

#以後無法撩丹麥來的妹妹
#小姐妳好我是油
#但我們有機又低敏優秀哦
#還有很好摸的球球下巴
#因為家有敏兒
#遠離過敏原和環境賀爾蒙是每天必要細心做的功課啊
#尤其覺得洗護品成份其實就跟食安一樣重要
#以前念書都沒當媽媽這麼認真

推薦閱讀

孫儷懲罰女兒去房間自己吃！　下秒「神反應」她傻了：這什麼性格

孫儷懲罰女兒去房間自己吃！　下秒「神反應」她傻了：這什麼性格

周杰倫爆退出《好聲音》　新導師是「大咖歌王」名單曝光！

周杰倫爆退出《好聲音》　新導師是「大咖歌王」名單曝光！

王嘉爾親揭「談戀愛失敗」內幕！　原因曝光網笑噴

王嘉爾親揭「談戀愛失敗」內幕！　原因曝光網笑噴

3歲兒子要求「我想要妹妹」　徐若瑄一問完原因傻眼！

3歲兒子要求「我想要妹妹」　徐若瑄一問完原因傻眼！

羅宏正揭退SpeXial內幕！　曝「為了這件事」差點退演藝圈

羅宏正揭退SpeXial內幕！　曝「為了這件事」差點退演藝圈

楊冪身高166cm「真實體重」曝光！網一看傻了：不敢相信

楊冪身高166cm「真實體重」曝光！網一看傻了：不敢相信

酒吧突被Cue上台唱歌！一開口全場傻了…是大咖「金曲歌王」

酒吧突被Cue上台唱歌！一開口全場傻了…是大咖「金曲歌王」

周杰倫看到阿信求救文了！　傻眼「飆出三字經」：怎麼不早說

周杰倫看到阿信求救文了！　傻眼「飆出三字經」：怎麼不早說

炎亞綸怒了：到底有完沒完！轟粉絲狂干涉工作「畸形風情」

炎亞綸怒了：到底有完沒完！轟粉絲狂干涉工作「畸形風情」

後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在戀愛」

後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在戀愛」

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！　一轉頭網淪陷「可愛到不輸女偶像」

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！　一轉頭網淪陷「可愛到不輸女偶像」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！　一轉頭網淪陷「可愛到不輸女偶像」

勝利台灣林太其實是「于太」！　「台中千億賭國大亨妻」真實身分起底

全球最恐怖禁書冠軍！《在黑暗中說的鬼故事》網友嚇崩潰：還原度太高

黃荷娜吸毒影片外流！　炫耀有警察罩：我媽會處理爛攤子

一聽張柏芝第3兒子　謝霆鋒爸秒變冷漠「吐8字」洩無奈心聲

快訊／鄭俊英群組「金姓歌手」身份曝光！　是「小開」Roy Kim

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

《復仇者4》防蜘蛛人爆雷　導演出大招「不給他劇本！」

《步步驚心》男星爆3年婚變！　曬老婆手機嘲笑「智商無法拯救」網怒了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

隋棠

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 李進良分居6年砸3000萬「揪小禎運動」　被已讀不回
  2. 聽過平井堅翻唱米津玄師《LEMON》嗎？日YouTuber超強cover！
  3. 歐陽娜娜獲選「富比士傑出青年」台灣唯一！　「她做到不可能的事」
  4. 隋棠首曝光老三Olie「名字玄機」：太油了！　網一聽笑噴
  5. 《女神降臨》繆斯級作者朋友也超正！　網友一看「她就是婊子原型」
  6. 瘋電影／我和我的摔角家庭　摔角女將佩姬成名之路
  7. 贊恩爆再度分手吉吉哈蒂德！　「還愛著她」出奧步求挽回
  8. 林太豪華宴會照外流！驚見跟勝利有關「3嫩男鮮肉」陪玩
  9. 勝利林太同場桂綸鎂看秀！　「半年花6000萬敗香奈兒」買到入場券
  10. 不只林太追星大手筆！　爆台灣貴婦砸錢開見面會「私約韓偶像」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366