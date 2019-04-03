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《女神降臨》繆斯級作者朋友也超正！　網友一看「她就是婊子原型」

記者張筱涵／綜合報導

南韓《WEBTOON》每年到了愚人節，作者們都會共襄盛舉換搞怪封面圖的活動，其中可以看見今年很多人都把顯圖改成真人照，而過去曾因為本尊現身引起轟動的《女神降臨》，可以看見畫家貓咪（야옹이）也是放上真人照，被眼尖的網友發現「這不是漫畫中的婊子朋友嗎」。

▲貓咪本尊曝光時引起一陣轟動，《女神降臨》作者登韓熱搜一整天。（圖／翻攝自貓咪IG）

▲貓咪本尊曝光時引起一陣轟動，《女神降臨》作者登韓熱搜一整天。（圖／翻攝自貓咪IG）

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韓《WEBTOON》既去年每個人都變成黑白鉛筆狂野畫風後，今年該走稍微正常一點的路線，除了最基本的畫風改變以外，大部分作者都將首圖改成真人版，《女神降臨》的首圖就改成一名穿著黑色高領無袖、長直髮的正妹，原本大家都以為是作者本人，仔細看才發現不是。

貓咪事後也在IG上解釋照片不是本人，而是她的朋友，結果卻引起另一陣討論話題，因為愚人節當天正好是《女神降臨》放出新一集免費收看的日子，大家一點進去就發現怎麼顯圖上的人跟漫畫裡的其實很討人厭的秀貞長得一模一樣，連左眼下的痣都是如出一轍。

▲貓咪的首圖和《女神降臨》內的討人厭朋友長得一樣。（圖／翻攝自WEBTOON）

▲貓咪的首圖和《女神降臨》內的討人厭朋友長得一樣。（圖／翻攝自WEBTOON）

不過，貓咪事後在IG又上傳了一張限時動態透露：「愚人節活動換了首圖，超漂亮的我朋友秀貞（音譯，수진）！謝謝秀貞Cosplay（漫畫裡的）秀貞！」因此也有網友認為左下角的痣有可能是畫上去的，並非真的是漫畫中心機很重的朋友。

▲貓咪曝光正妹朋友照。（圖／翻攝自貓咪IG）

▲貓咪曝光正妹朋友照。（圖／翻攝自貓咪IG）

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關鍵字

女神降臨, 女神降臨作者, 貓咪, 야옹이

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