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蔡阿嘎遭影射！「嘉義阿賢」親戚貪財惡行全公開　本人發聲鞠躬道歉

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎高齡90歲的奶奶「嘎嬤」辭世，卻因為大堂妹疑似暗酸他沒有第一時間回家奔喪，家務事被迫搬上檯面，還有網友猜測「是因為要開始分產先下手為強嗎」，而蔡阿嘎過去在Podcast節目《先說！我不是我朋友》中提到友人「嘉義阿賢」的悲慘身世，也被指說是在講自己。對此，蔡阿嘎也親上火線駁斥謠言。

▲▼蔡阿嘎鞠躬道歉 。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎澄清阿賢非自己 。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

蔡阿嘎家務事掀起外界討論，如今過去在Podcast節目片段也被挖出，當時他提到友人「嘉義阿賢」的淒慘故事，他說大伯不只拿走阿賢婚禮上的紅包，而花錢整修嘉義老家讓阿嬤住得更舒適，結果花錢的阿賢只有一個小房間，叔叔一家佔了老家，叔叔甚至將原本該他繼承的遺產賭光，最後欠下一屁股債。阿賢甚至到大學才發現，家人未幫他繳健保費，他只好四處借錢解決問題。不少人聽完這段淒慘故事，都猜測「嘉義阿賢」正是蔡阿嘎本人。

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▲▼蔡阿嘎鞠躬道歉 。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎鞠躬道歉 。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

蔡阿嘎特此澄清自己並非阿賢，「因為這件事，讓我很多家人獲得不公平的責難，希望可以借我這個澄清還他們一個清白跟公道，請大家停止對他們的惡意攻擊。」他也感謝家人無私的包容，最後更鞠躬道歉，「對他們我只有感恩還有虧欠而已，在這邊我也有向他們說聲對不起。」

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