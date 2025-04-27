蔡阿嘎員工爆想跳槽！　薔薔收履歷「堅決不用」吐實情：亂七八糟

記者孟育民／台北報導

薔薔近期開設Podcast網路節目「薔栗膠」，會分享不同以往的面貌跟內心話。首集，她談到有些創造者旗下員工，會兼職打兩份工，自爆曾收到蔡阿嘎員工的履歷，不過她認為這是踩到自己大忌，「那種人會讓我非常害怕，管你今天成績再好、能力多好，我都堅決不用！」





▲薔薔爆蔡阿嘎員工想跳槽 。（圖／翻攝自IG）

薔薔坦言不喜歡與人靠近，如果底下員工兩邊跑，會讓自己感到害怕，爆有收到蔡阿嘎員工的履歷，「像蔡阿嘎那邊有員工就是想過來，難怪連蘿拉都這樣搞，因為他太多身邊的人亂七八糟了。他們現在有反骨過去的員工，然後蔡阿嘎那邊的員工，他們這些都有在任職當中，還寄來跟我說想兼差的，你就可以思考，他們身邊的狀況，是不是一直在出事。」薔薔直言，看到這類人堅決不用，「因為你的人格有問題！」

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▲薔薔表示不喜歡員工兼職 。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

然而，薔薔影片曝光後，掀起網友路上兩極討論，不少人認為薔薔「三觀非常棒」、「一刀見血」，不過也有網友不忍撻伐，直呼：「蠻多剪輯師都剪了好幾個頻道吧，只兼職一個會餓死」、「人格有問題會不會話太重」、「如果阿嘎跟員工簽的合約是同意兼職的，那其實他們額外接工作也沒有關係吧！」、「不需要張揚別人的事情吧」。