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勾惡遭瞎爆性騷「又被盜名詐騙」開告！　網美全力挺：超級大好人

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「勾起你心中的惡」勾惡日前才為被亂傳性騷擾一事澄清，27日又再度發聲，指出自己被盜用名義進行詐騙、破壞形象；對於性騷擾風波，他也曬出幾位網紅的證言自清。

▲▼勾惡遭瞎爆性騷「又被盜名詐騙」開告！網美全力挺。（圖／翻攝自Facebook／勾起你心中的惡）

▲勾惡以花錢實測台灣人的道德底線、公然挑戰既得利益者、踢爆系列影片受到網友喜愛。（圖／翻攝自Facebook／勾起你心中的惡）

勾惡表示，近來有不肖人士盜用他的照片、假冒身分，甚至創立一個與他完全無關的討論群組，進行投資詐騙與販售產品，「還故意講一些腥羶色言論，試圖讓人以為是我不尊重女性。」勾惡為此已經請律師協助蒐證並提告，同時也呼籲粉絲互相提醒。

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▲▼勾惡遭瞎爆性騷「又被盜名詐騙」開告！網美全力挺。（圖／翻攝自Facebook／勾起你心中的惡）

▲勾惡遭盜用名義詐騙。（圖／翻攝自Facebook／勾起你心中的惡）

勾惡說，他一直以來致力於打擊詐騙、幫助弱勢，然而，當他成為受害者，能幫他的人卻少之又少，「只有我身邊的親友們，還有支持勾惡的兄弟姐妹們陪著我。」他強調，真正認識他的人都知道，自己不可能做出那樣的言行，希望大家能擦亮眼睛，不要被有心人士所誤導。

勾惡也PO出在自己被瞎傳性騷擾之後，一些女性網紅們的聲援留言、訊息，包括郭鬼鬼、Vicky教主、邱默默等，都認證勾惡是個大好人，合作時也沒有出現任何騷擾情況，引網友也紛紛支持表示「這太誇張了吧」、「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。

▲▼勾惡遭瞎爆性騷「又被盜名詐騙」開告！網美全力挺。（圖／翻攝自Facebook／勾起你心中的惡）

▲▼勾惡曬出好友們的證言。（圖／翻攝自Facebook／勾起你心中的惡）

▲▼勾惡遭瞎爆性騷「又被盜名詐騙」開告！網美全力挺。（圖／翻攝自Facebook／勾起你心中的惡）

▲▼勾惡遭瞎爆性騷「又被盜名詐騙」開告！網美全力挺。（圖／翻攝自Facebook／勾起你心中的惡）

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