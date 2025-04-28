不是為了老公張若昀！《甄嬛傳》唐藝昕隔8年曝「改名真相」

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星唐藝昕因參演《甄嬛傳》飾演「祺嬪」一角而為人所知。近日她在節目《半熟戀人4》中，首次公開回應改名並非為了丈夫張若昀，而是出於個人職業發展的考量，她的原名是唐婷，改藝名為唐藝昕後，才意識到與張若昀的名字有相似之處。當時，張若昀還調侃她「學我」，兩人當時甚至還沒開始交往，該說法直接推翻了多年來網友對她藝名的猜測。

▲張若昀曾調侃唐藝昕改名字是學他。（圖／翻攝自張若昀、唐藝昕微博）

唐藝昕無奈表示，為了另一半改名字不符合自己的價值觀，她理解外界將巧合解讀浪漫，但這只是美麗的誤會。唐藝昕在2011年出演《甄嬛傳》時仍用原名唐婷，改名則是在與張若昀戀情萌芽階段，但具體時間未公開。巧合的是，兩人名字都是「草」字頭配「日」字旁，2017年官宣戀情後被廣泛關注。

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▲唐藝昕澄清改名並非為了老公張若昀。（圖／翻攝自微博）

除了改名爭議，唐藝昕還否認了因追尾事故結緣、在愛爾蘭結婚是為禁止離婚等傳言，強調婚禮選址僅因嚮往。在節目中，唐藝昕分享了兩人在貝加爾湖零下20度雪地尋找婚戒的經歷，她透過扔自己戒指判斷掉落深度，最終兩枚戒指神奇地出現在同一位置。唐藝昕還透露自己相當注重家庭生活中的情感陪伴，因此在家用餐時，會要求家人放下手機，而張若昀和女兒也都積極配合。