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鍾明軒點名4同行「趁機踩一腳」！　網紅公開道歉：不該英文那麼爛

記者孟育民／台北報導

網紅鍾明軒日前登上Podcast節目《百靈果News》，他提到在出國時當外國人不知道台灣時，他會在自介時稱「我們是Chinese culture（中華文化）。」言論一出掀起兩派討論，不僅有人惡意剪輯片段，甚至有不少網紅發文影射酸他。為此，他25日在頻道上傳新片吐露心情，並點名4位網紅發文暗諷他，擁有21.4萬訂閱的網紅「貝克書」，雖未被提及，不過仍在YouTube頻道公開向他道歉！

▲▼鍾明軒。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲鍾明軒日前拍片吐露心聲。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

鍾明軒透露收到大量網友攻擊的評論，他也坦言，最令他痛心的並非陌生網友的謾罵，而是來自同樣身為創作者的網紅們，「一群網紅在社群平台上，不約而同地發布、用自身經歷來去包裝，但實質上是踩我一腳、暗諷我、推波助瀾的文章。」他點名的對象包含阿滴、異色檔案DK、旅遊真台灣、周筠等人，「發文的內容雖然沒有指名道姓，但活在那個時間點的人都知道，我就是在講你。」

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▲▼鍾明軒。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲鍾明軒點名4同行趁機踩一腳。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

貝克書雖然沒被鍾明軒點名，不過卻自己跳出來道歉，拍攝影片說：「鍾明軒對不起啦，我的英文真的很爛，Chinese culture我以為你說自己是中國人，反正我搞錯了，所以我就刪掉影片。我不該英文那麼爛搞錯意思，真的很抱歉，希望你不要計較我的英文很爛！」他再度譴責某些蹭熱度的網紅，直言：「這種噁心的網紅應該要抵制！」

▲▼貝克書向鍾明軒道歉。（圖／翻攝自YouTube／貝克書）

▲貝克書向鍾明軒道歉。（圖／翻攝自YouTube／貝克書）

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