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勝利台灣林太其實是「于太」！　「台中千億賭國大亨妻」真實身分起底

圖文／鏡週刊

林太其實是于太。（圖／《鏡週刊》、ruru15微博）

▲與勝利相好的台灣貴婦「林太」被爆其實是「于太」，她的先生是昔日地下賭場大亨于國柱，而且身價是千億元起跳。（圖／《鏡週刊》翻攝自ruru15微博）

由韓團BIGBANG團員勝利開的夜店Burning Sun所引起的醜聞風暴，延燒到的台灣男星一一出爐外，至今台灣籍的超級貴婦「林太」仍是最大謎團。本刊掌握極為可靠的消息來源指出，其實林太的老公根本不姓林，且真實身分終於曝光：她竟是昔日賭國大亨于國柱的太太！

林太其實是于太。（圖／《鏡週刊》、ruru15微博）

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▲于太（左二）是各大精品的VVVIP，至於為何變成「林太」？時尚圈爆料超級貴婦時常不用真名在外走跳。（圖／《鏡週刊》翻攝自ruru15微博）

「于太」的老公是昔日經營地下網路簽賭，身家逾千億元的于國柱：他也是台中起家，跟當初所爆出林太的背景資料相符。說起于國柱，就不得不回顧過往他在台灣有多麼風起雲湧，雖然他的行事低調，不過2005年他在國道被綁，行凶的是曾經策劃多起巨額綁票、使用重型軍械與警方駁火的張錫銘。當時張錫銘綁架了于國柱，贖金獅子大開口開價新台幣40億元。

林太其實是于太。（圖／《鏡週刊》、ruru15微博）

▲于國柱曾被綁架，而且贖金高達新台幣40億元。（圖／《鏡週刊》翻攝自三立新聞）

林太其實是于太。（圖／《鏡週刊》、ruru15微博）

▲張錫銘被逮，判無期徒刑。他因擁有重軍火與警方對峙而史上聞名。（圖／《鏡週刊》翻攝自東森新聞）

于國柱最初經營天王星賓果西餐廳，後又開了天蠍星賓果西餐廳及超級大賭場，並取得楊登魁經營的龍虎榜百家樂衛星賭場中部經營權、然後與友人合組天下科技公司，生產電腦式的賓果賭博軟體及機台；之後他前往對岸砸上億元經營寶盈線上運動賭博網站。

全盛時期，于國柱日賺高達4億元，寶盈5年就賺了新台幣4000億元；另外，于國柱還曾在喝一杯咖啡的時間，就決定買了一輛700多萬元保時捷，並且把車子給老婆開，如此驚人手筆「寵妻」也成為台中車界傳奇。

林太其實是于太。（圖／《鏡週刊》、ruru15微博）

▲勝利進行DJ表演，于太在他身後的最佳觀賞位置。（圖／《鏡週刊》翻攝自jenniferz_zgri IG）

林太其實是于太。（圖／《鏡週刊》、ruru15微博）

▲GD跟勝利都是于太（之前名為林太）的追星對象，也有一說她是為了GD才接近勝利。（圖／《鏡週刊》翻攝自ruru15微博）

林太其實是于太。（圖／《鏡週刊》、ruru15微博）

▲于太身為賣力砸錢的超級粉絲，自然有不少親進他們的自拍合影。（圖／《鏡週刊》翻攝自Burning Sun官網）

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▼鏡爆頭條》勝利醜聞台灣貴婦起底 林太老公千億賭國大亨。（影片／取自鏡週刊YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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勝利, 林太太, 林太, 于太, 于國柱

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