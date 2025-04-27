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克莉絲汀史都華婚禮現場曝光！「甜吻編劇妻」吐露生子計畫

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）因主演《暮光之城》系列電影走紅，她與美國女編劇狄倫邁耶（Dylan Meyer）在2019年公開戀情，2人持續交往多年，於2021年宣布訂婚，並且時隔4年傳出已經登記結婚。狄倫邁耶則在25日公開了與婚禮現場的照片。

▲▼柏林影展：克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、安海瑟薇（Anne Hathaway）。（圖／路透）

▲克莉絲汀史都華因主演《暮光之城》系列電影走紅。（圖／路透）

克莉絲汀的妻子、編劇狄倫邁耶25日在個人社群上分享了兩人的婚禮照片，畫面中，兩人身穿米色禮服，甜蜜擁抱並親吻，臉上洋溢著幸福的笑容。根據外媒報導，克莉絲汀史都華於20日在美國洛杉磯的自宅舉行了婚禮，正式與戀人狄倫梅耶結為連理，婚禮採小型規模進行，僅邀請了極少數親友出席，而早在15日，兩人就已領取了結婚證書。

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▲克莉絲汀、狄倫已經在這個月完婚。（圖／翻攝自狄倫梅耶Instagram）

▲克莉絲汀、狄倫已經在這個月完婚。（圖／翻攝自狄倫梅耶Instagram）

克莉絲汀與狄倫在2019年開始交往，並於2021年宣布訂婚，之後多次一起出席各種公開場合。小倆口曾多次提及結婚計劃，克莉絲汀史都華曾透露自己進行了卵子冷凍，並在最近的訪談中表示：「雖然還不確定未來家庭的模樣，但我想很快會有一天，我會說自己想要孩子。」她還補充道：「懷孕本身我不害怕，但對於生產過程感到非常恐懼。」

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