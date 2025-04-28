最帥兄弟檔合體！王子攜手邱宇辰表演JPM神曲　2萬跑友大合唱嗨翻

記者黃庠棻／台北報導

台北年度路跑盛事《2025國家地理路跑NAT GEO RUN》於4月27日熱力開跑，共吸引兩萬名跑友熱情參與。今年國家地理特別邀請到演藝圈最帥兄弟檔王子邱勝翊、邱宇辰現身演出全新歌曲帶動氣氛，還有近年人氣飆升的籃球女神洗菜（王宇君）、以及台灣代表性親子創作者「鷹式一家」擔任領跑嘉賓。

▲邱勝翊、邱宇辰擔任2025國家地理路跑表演嘉賓。（圖／國家地理提供）

身兼運動員、歌手、及主持人的籃球女神「洗菜」，此次受邀擔任領跑嘉賓，分享參賽心得時她表示「首先我覺得這次的運動衫真的太時尚了啦，剛剛一眼望去滿滿的溫柔的淡紫色真的好震撼，非常開心有機會能跟上萬人一起參與這場年度運動盛事」她也幽默透露「為了不『落漆』，週末都在偷偷練跑，今天我是來跟大家一起突破自我的！」

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▲邱勝翊、邱宇辰擔任2025國家地理路跑表演嘉賓。（圖／國家地理提供）

活動最後高潮找來演藝圈「最帥兄弟檔」王子邱勝翊、邱宇辰壓軸表演，演唱兩人新歌〈CANDY〉、及JPM經典組曲〈我沒有很想你〉、〈365天〉、〈那不是雪中紅〉等多首回憶殺歌曲，兩人的精彩演出瞬間點燃全場氣氛，宛如大型演唱會，眾粉絲及跑友紛紛跟著合唱場面超壯觀。

▲邱勝翊、邱宇辰擔任2025國家地理路跑表演嘉賓。（圖／國家地理提供）

王子在演出後感動表示「看到這麼多人為了地球、為了健康而聚在一起，真的非常感動！能夠在這個有意義的場合表演，感覺2025年又解鎖了一個重要里程碑。」邱宇辰也補充「今天看到大家揮灑汗水、為地球而跑的畫面，真的很激勵人心，從明天開始大家也可以把我們的歌加到歌單，讓我們陪大家一起健康運動。」