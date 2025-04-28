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蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽！成績出爐：快1年沒喝奶茶

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber蕾菈在過去1年半積極控制體態，不只從63公斤瘦到51公斤，體脂率也從33.9%一路降到18%，近日更首度參加了亞洲自然健美公開賽，成績讓外界刮目相看。

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲▼蕾菈首度參加亞洲自然健美公開賽。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

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從Instagram限時動態中，可以看到蕾菈為了比賽將身體上色，並穿上桃粉色的比基尼，辣露渾圓半球和蜜桃臀之外，還展現了勻稱緊緻的肌肉曲線。

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈體態結實。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

值得一提的是，蕾菈27日參加了「女子比基尼新秀」和「女子比基尼公開」兩個項目，並分別取得第6名及第5名的成績，朋友們雖然都感到驕傲，但她依然謙虛地說這是一場「珍貴的首場比賽過程與經驗」。

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲蕾菈的比賽結果出爐。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

比賽結束後，蕾菈睽違將近1年才終於喝奶茶，滿足笑容完全藏不住；不只這樣，她也同步解禁酒精，28日凌晨轉發限動時，她笑稱已喝第14杯，「下一篇還會醒著嗎？不曉得」，果然直到截稿前，她都沒再更新限動，享受難得的放縱時光。

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲▼蕾菈解禁奶茶和酒精。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

▲▼蕾菈。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

事實上，蕾菈2024年分享減重過程時透露，她在營養師協助下，打造出適合自己的飲食菜單。她學會了如何計算食物份數，對於自己吃下多少碳水、蛋白質更有概念，再對照營養師提供的建議攝取量，便能有效估算吃進去的營養是否足夠。

▲蕾菈近年積極控制體態。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

運動方面，蕾菈當時坦言本來已荒廢健身習慣3年，卻被營養師建議1週訓練4次。剛開始確實很痛苦，但她認為「人的習慣是21天養成的」，一旦開始倦怠，就開始勸自己「今天是第5天，我只差16天就可以養成這個習慣了」、「再撐一下」，等到熬過21天，她發現身體真的會因為沒運動而感到怪怪的，成功克服了自己的惰性。

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