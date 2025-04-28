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吳鈴山演更生人太入戲變了！罕見對妻爆粗口　罵完後悔認了：很糟

記者黃庠棻／台北報導

由黃鐙輝與李杏主演的大愛劇《九如一家人》，本週進入最終篇章，所有飾演更生人的角色包括李國豪、蔡昌憲、李運慶、高山峰、吳鈴山、吳政迪等人，在夫妻不顧一切想方設法幫助大家回歸社會與家庭，人生究竟會不會再次遇到新的誘惑與挑戰？

▲大愛劇《九如一家人》即將進入完結篇。（圖／大愛電視提供）

▲大愛劇《九如一家人》即將進入完結篇。（圖／大愛電視提供）

不少網友看完本劇後留言「很真實的社會」、「段落中又好像留有伏筆未交代的結束？期待能更完整版的感人故事」，而且都會不斷地鼓勵劇中更生人「社會上真的而要改變對受形人的人看跟認知」、「希望能喚醒更多家庭對小孩成長過程的重要」、「真人真事的每段故事讓人內心好酸痛」。

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劇中，黃鐙輝與吳鈴山相約「我一定在外面等你」，吳鈴山入獄18年，出獄後的第一件事就是打電話給黃鐙輝，與世事隔絕已久的吳鈴山用公用電話，手機未顯示號碼，還被黃鐙輝當成「詐騙集團」，遲遲不接電話。

▲大愛劇《九如一家人》即將進入完結篇。（圖／大愛電視提供）

▲大愛劇《九如一家人》即將進入完結篇。（圖／大愛電視提供）

吳鈴山接拍《九如一家人》飾演一個為情負債的更生人，在獲得機會後，命運讓他跟王嫚萱相遇，兩人的情感糾葛成了機會與命運輪盤的交叉點。他坦言，拿到劇本覺得角色內心很有層次，直呼「因為太喜歡，都抱著劇本睡覺」。

▲大愛劇《九如一家人》即將進入完結篇。（圖／大愛電視提供）

▲吳鈴山拍攝《九如一家人》時，性情大轉變。（圖／大愛電視提供）

而吳鈴山也從飾演的角色中，想到真實生活中的自己，平常他是好爸爸、好先生，接拍時會把角色帶到現實生活中，太太就會感受到他變得比較衝，笑說「我是不會罵髒話的人，我記得這段期間跟老婆衝突的時候，我罵她髒話了，這是一個很糟的事情」。

▲大愛劇《九如一家人》即將進入完結篇。（圖／大愛電視提供）

▲吳鈴山（中）拍攝《九如一家人》時，性情大轉變。（圖／大愛電視提供）

不僅如此，吳鈴山坦言自己在單親家庭中成長，童年的陰暗面一直被他隱藏得很好，因此一拿到劇本時「真的是人性的大爆炸，這個戲我一定要演，我可以在戲中開始放縱我生活中，綑綁自己的那一面」。

▲大愛劇《九如一家人》即將進入完結篇。（圖／大愛電視提供）

▲吳鈴山拍攝《九如一家人》時，性情大轉變。（圖／大愛電視提供）

《九如一家人》全劇依「楊九如」為了照顧更生人而成立的「螢火蟲家族」，打造出的真人真事的劇情，更是以「火金姑」的童謠為片頭曲，監所拍攝地點包括高雄女監、高雄監獄、高雄戒治所、澎湖監獄，都有協助拍攝。

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