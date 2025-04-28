獨／歐陽妮妮一家三口宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」回應了

記者黃庠棻／台北報導

歐陽妮妮與張書豪2024年6月宣布結婚，隔年元旦在台灣生下寶貝兒子，不時會和粉絲分享育兒生活。近日開心在社群網站宣布「我們搬回杭州啦！」引起大批網友熱議。對此，《ETtoday星光雲》也詢問張書豪經紀人搬家相關事宜。

▲歐陽妮妮拍影片宣布搬回杭州。（圖／翻攝自小紅書／歐陽妮妮）

近日，歐陽妮妮在小紅書分享，最近剛搬到位於杭州的新家，家具也尚未完全進駐，連窗簾都還沒裝，兒童房更是仍在布置中，老公張書豪也出現在影片中，身上背著剛出生不久的兒子，一家三口在新家看起來洋溢著滿滿的幸福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲歐陽妮妮拍影片宣布搬回杭州。（圖／翻攝自小紅書／歐陽妮妮）

對此，《ETtoday星光雲》詢問張書豪經紀人搬家細節，對方強調「他們沒有搬家喔，還是兩邊跑」，表示這陣子因為歐陽妮妮在大陸有工作，所以回暫時待在杭州，至於寶寶是否也要跟著爸媽一起搭飛機兩邊跑，經紀人代為回答「沒辦法，因為媽媽會捨不得看不見小孩，所以先試試看」。

▲張書豪透過經紀人回應與歐陽妮妮搬回杭州一事。（圖／翻攝自張書豪IG）

此外，張書豪5月在台北仍有工作安排，屆時他就會回來參與，目前還不確定會待多久「夫妻倆會隨時討論」，至於第二胎的準備，過去張書豪透過經紀人回應「才剛做完月子而已，希望先好好照顧老婆跟小孩，不會馬上刻意準備二胎。」