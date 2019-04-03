《步步驚心》男星爆3年婚變！　曬老婆手機嘲笑「智商無法拯救」網怒了

▲《步步驚心》袁弘結婚3年，近日一則貼文被傳和老婆關係生變。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星袁弘因《步步驚心》十三爺角色走紅，2016年和大1歲的張歆藝結婚，姐弟戀修成正果並在德國古堡辦婚禮，好友胡歌、彭于晏、馬天宇、劉昊然組成伴郎團成為佳話。夫妻倆結婚3年，2月迎接兒子出生，原本一直給外界恩愛印象，沒想到日前一則貼文，引發婚變傳言！

袁弘日前曬出影片，透露老婆張歆藝生完孩子後，就變得迷糊，最近手機放口袋就下海了，接著便曬出手機泡在水裡一天後的樣子，畫面閃爍已經無法使用，還嘲笑「跟她的智商一樣無法拯救了吧。」他的PO文引來正反兩面回應，有人跟著笑虧「一孕傻三年，可以理解」，也有人反批「真是受不了，冒著生命危險生孩子還要這樣被調侃」、「得了便宜還賣乖，哪有這麽說自己老婆的？還是生育後的老婆？」留言串因此氣氛變調。

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▲袁弘曬老婆濕手機，笑虧：「跟她的智商一樣無法拯救了吧。」（圖／翻攝自微博／袁弘）

▲袁弘PO文引發網友眾怒。（圖／翻攝自微博／袁弘）



面對外界質疑感情生變，張歆藝2日發文力挺老公，認為天天掛嘴上，但是無視老婆心理、生理感受的男人，會選擇事事放心上，永遠以老婆為第一位的男人。她曬出潛水照，自嘲這次沒把手機放在口袋裡，並認為開得起玩笑的夫妻關係，才是最牢靠最有安全感的關係，「我接受來自網絡世界的關心，我們倆一如既往的好，我也在孕期和哺乳期都備受呵護。也祝大家都找到打心眼裡尊重和疼自己的好男人！」

▲張歆藝力挺老公袁弘：「我們倆一如既往的好。」（圖／翻攝自微博／張歆藝）

▲張歆藝曬潛水照，自嘲這次沒把手機放口袋。（圖／翻攝自微博／張歆藝）



【張歆藝微博全文】

在把[尊重女性]天天掛在嘴上，可實際行動卻是無視老婆心理和生理感受的男人。和嘴上調侃，實則事事放心間，永遠以老婆感受為第一位，什麽事都願意替老婆分擔，力求感同身受的男人之間，我會毫不猶豫選擇後者。而且，我相信有了孩子以後，很多新手媽媽會因為過分關注寶貝而嚴重忽視丈夫的感受，每一對恩愛的夫妻都是從零到有的感悟孩子給生活帶來的改變，誰也不比誰輕鬆，誰也不比誰有經驗，彼此都需要關愛和理解。

我個人認為，只有開得起玩笑的夫妻關系才是最牢靠最有安全感的關系。我接受來自網絡世界的關心，我們倆一如既往的好，我也在孕期和哺乳期都備受呵護。也祝大家都找到打心眼裡尊重和疼呵自己的好男人

圖裏的人這回手機絕對沒在褲兜裏