ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《步步驚心》男星爆3年婚變！　曬老婆手機嘲笑「智商無法拯救」網怒了

▲▼《步步驚心》袁弘結婚3年，近日一則貼文被傳和老婆關係生變。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲《步步驚心》袁弘結婚3年，近日一則貼文被傳和老婆關係生變。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星袁弘因《步步驚心》十三爺角色走紅，2016年和大1歲的張歆藝結婚，姐弟戀修成正果並在德國古堡辦婚禮，好友胡歌、彭于晏、馬天宇、劉昊然組成伴郎團成為佳話。夫妻倆結婚3年，2月迎接兒子出生，原本一直給外界恩愛印象，沒想到日前一則貼文，引發婚變傳言！

袁弘日前曬出影片，透露老婆張歆藝生完孩子後，就變得迷糊，最近手機放口袋就下海了，接著便曬出手機泡在水裡一天後的樣子，畫面閃爍已經無法使用，還嘲笑「跟她的智商一樣無法拯救了吧。」他的PO文引來正反兩面回應，有人跟著笑虧「一孕傻三年，可以理解」，也有人反批「真是受不了，冒著生命危險生孩子還要這樣被調侃」、「得了便宜還賣乖，哪有這麽說自己老婆的？還是生育後的老婆？」留言串因此氣氛變調。

請繼續往下閱讀...

▲▼袁弘曬老婆濕手機，嘲笑：「跟她的智商一樣無法拯救了吧。」（圖／翻攝自微博／袁弘張歆藝）

▲袁弘曬老婆濕手機，笑虧：「跟她的智商一樣無法拯救了吧。」（圖／翻攝自微博／袁弘）

▲▼袁弘PO文引發網友眾怒。（圖／翻攝自微博／袁弘）

▲袁弘PO文引發網友眾怒。（圖／翻攝自微博／袁弘）

面對外界質疑感情生變，張歆藝2日發文力挺老公，認為天天掛嘴上，但是無視老婆心理、生理感受的男人，會選擇事事放心上，永遠以老婆為第一位的男人。她曬出潛水照，自嘲這次沒把手機放在口袋裡，並認為開得起玩笑的夫妻關係，才是最牢靠最有安全感的關係，「我接受來自網絡世界的關心，我們倆一如既往的好，我也在孕期和哺乳期都備受呵護。也祝大家都找到打心眼裡尊重和疼自己的好男人！」

▲張歆藝力挺老公袁弘：「我們倆一如既往的好。」（圖／翻攝自微博／張歆藝）

▲張歆藝力挺老公袁弘：「我們倆一如既往的好。」（圖／翻攝自微博／張歆藝）

▲張歆藝曬潛水照，自嘲這次沒把手機放口袋。（圖／翻攝自微博／張歆藝）

▲張歆藝曬潛水照，自嘲這次沒把手機放口袋。（圖／翻攝自微博／張歆藝）

【張歆藝微博全文】

在把[尊重女性]天天掛在嘴上，可實際行動卻是無視老婆心理和生理感受的男人。和嘴上調侃，實則事事放心間，永遠以老婆感受為第一位，什麽事都願意替老婆分擔，力求感同身受的男人之間，我會毫不猶豫選擇後者。而且，我相信有了孩子以後，很多新手媽媽會因為過分關注寶貝而嚴重忽視丈夫的感受，每一對恩愛的夫妻都是從零到有的感悟孩子給生活帶來的改變，誰也不比誰輕鬆，誰也不比誰有經驗，彼此都需要關愛和理解。

我個人認為，只有開得起玩笑的夫妻關系才是最牢靠最有安全感的關系。我接受來自網絡世界的關心，我們倆一如既往的好，我也在孕期和哺乳期都備受呵護。也祝大家都找到打心眼裡尊重和疼呵自己的好男人

圖裏的人這回手機絕對沒在褲兜裏

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

推薦閱讀

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！　一轉頭網淪陷「可愛到不輸女偶像」

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！　一轉頭網淪陷「可愛到不輸女偶像」

全球最恐怖禁書冠軍！《在黑暗中說的鬼故事》網友嚇崩潰：還原度太高

全球最恐怖禁書冠軍！《在黑暗中說的鬼故事》網友嚇崩潰：還原度太高

快訊／鄭俊英群組「金姓歌手」身份曝光！　是「小開」Roy Kim

快訊／鄭俊英群組「金姓歌手」身份曝光！　是「小開」Roy Kim

黃荷娜吸毒影片外流！　炫耀有警察罩：我媽會處理爛攤子

黃荷娜吸毒影片外流！　炫耀有警察罩：我媽會處理爛攤子

《復仇者4》防蜘蛛人爆雷　導演出大招「不給他劇本！」

《復仇者4》防蜘蛛人爆雷　導演出大招「不給他劇本！」

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

防彈V拿下「全球最帥美男」冠軍　亞洲臉孔唯一上榜！打敗格雷總裁

防彈V拿下「全球最帥美男」冠軍　亞洲臉孔唯一上榜！打敗格雷總裁

腦癌逝世瘋傳3年⋯　「迷你PSY」本尊痛訴：大家以為我死了

腦癌逝世瘋傳3年⋯　「迷你PSY」本尊痛訴：大家以為我死了

吳亦凡退EXO 5年爆合體張藝興！網翻去年慘狀「面對面裝不認識」

吳亦凡退EXO 5年爆合體張藝興！網翻去年慘狀「面對面裝不認識」

影／《復仇者聯盟4》再曝1分鐘預告　「鋼鐵人、美國隊長世紀握手」網淚崩

影／《復仇者聯盟4》再曝1分鐘預告　「鋼鐵人、美國隊長世紀握手」網淚崩

小玉宣布分手！　和笑笑「真的搬家了」親揭交往4天背後真相

小玉宣布分手！　和笑笑「真的搬家了」親揭交往4天背後真相

BLACKPINK Jisoo神還原《女神降臨》！網敲碗搭檔「22歲的他」

BLACKPINK Jisoo神還原《女神降臨》！網敲碗搭檔「22歲的他」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！　一轉頭網淪陷「可愛到不輸女偶像」

全球最恐怖禁書冠軍！《在黑暗中說的鬼故事》網友嚇崩潰：還原度太高

快訊／鄭俊英群組「金姓歌手」身份曝光！　是「小開」Roy Kim

黃荷娜吸毒影片外流！　炫耀有警察罩：我媽會處理爛攤子

《復仇者4》防蜘蛛人爆雷　導演出大招「不給他劇本！」

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

防彈V拿下「全球最帥美男」冠軍　亞洲臉孔唯一上榜！打敗格雷總裁

腦癌逝世瘋傳3年⋯　「迷你PSY」本尊痛訴：大家以為我死了

吳亦凡退EXO 5年爆合體張藝興！網翻去年慘狀「面對面裝不認識」

影／《復仇者聯盟4》再曝1分鐘預告　「鋼鐵人、美國隊長世紀握手」網淚崩

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

袁弘, 張歆藝, 步步驚心

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 關穎1歲兒天母公園放風！好奇盯小瓢蟲沒膽摸　奶音喊「怕怕」萌炸
  2. 《步步驚心》男星爆3年婚變！　曬老婆手機嘲笑「智商無法拯救」網怒了
  3. 取材自真人真事！《重述：街角的兇殺案》讓人心寒到發抖
  4. 曹格跪地抱住老婆腿！　一旁Grace「淡定畫畫」網友笑到肚痛
  5. 廖峻住院3個月曝近照「整個人瘦一圈」　醫院剪髮新造型曝光！
  6. 《奇幻遊樂園》配音巨星超狂　鄭肯最愛和他合作「錄音室笑到失控」
  7. 媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！　一轉頭網淪陷「可愛到不輸女偶像」
  8. 林峯舊愛斷開百億小開！　豪門夢碎親口認單身
  9. 蒼井空雙胞胎再2周臨盆！　懷胎9個月病倒：好痛苦
  10. 亞莉安娜黏女同志閨蜜唱「我愛女人」　粉驚：出櫃？⋯「她」回應了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366