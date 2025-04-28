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台灣報稅季到了！班艾佛列克「溫馨提醒」　《會計師2》票房開紅盤

記者黃庠棻／台北報導

由好萊塢男星班艾佛列克、強柏恩瑟聯合主演新片《會計師2》，共組「大銀幕最狂兄弟檔」向犯罪集團算帳，在台開片狂吸2040萬票房，榮登本週新片冠軍，該片在美大賣2440萬美元，台、美皆開出與首集同樣的票房佳績。

▲《會計師2》在台美兩地，票房都開出紅盤。（圖／華納兄弟提供）

▲《會計師2》在台美兩地，票房都開出紅盤。（圖／華納兄弟提供）

電影在爛番茄影評網獲得93%超新鮮觀眾好評，在最新釋出的花絮中，班艾佛列克不忘會計師本業，靠著完美的數學金頭腦，一秒揪出浮報收入的犯罪集團，更大展拳腳功夫，當場出手壓制洗錢惡徒，凶狠手法讓一旁辛西亞艾黛羅賓森驚呼「住手！」，正好台灣也即將進入報稅季，班艾佛列克在《會計師2》中提醒報稅的「溫馨手法」，絕對能引發台灣觀眾共鳴。

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▲《會計師2》在台美兩地，票房都開出紅盤。（圖／華納兄弟提供）

▲《會計師2》在台美兩地，票房都開出紅盤。（圖／華納兄弟提供）

《會計師2》不僅主角群火力加倍出擊，就連反派規模也變得更強、更狠，這次升級為跨國人口販運案件，劇組找來前美國陸軍特種部隊「綠扁帽」成員擔綱顧問，強柏恩瑟表示「我非常感謝有這個機會能跟真實打擊犯罪的人合作，他讓我了解這些任務的實際情況、處理方式，把犯罪集團的內幕攤開在觀眾眼前」。

▲《會計師2》在台美兩地，票房都開出紅盤。（圖／華納兄弟提供）

▲《會計師2》在台美兩地，票房都開出紅盤。（圖／華納兄弟提供）

班艾佛列克也認為這正是他喜歡與導演蓋文歐康諾合作的原因「因為導演會為了電影與現實的連結投入大量心力，並帶來真正專業的人員協助，才能打造出最具真實感的《會計師2》」，在專業顧問的協助下，讓電影最後搶救人質的高潮戲，呈現出最真實的緊張感，觀眾能透過大銀幕感受到腎上腺素狂飆快感，獲得觀眾好評激賞「結尾槍戰場面比第一集精彩！」

▲《會計師2》在台美兩地，票房都開出紅盤。（圖／華納兄弟提供）

▲《會計師2》在台美兩地，票房都開出紅盤。（圖／華納兄弟提供）

在首集《會計師》扮演要角雷的J·K·西蒙斯，在新片一開場就遭遇危機，他表示「雷實質上已經退休，但他受雇追查一起尋人案件，因此認識了神祕人物安妮絲，原本想挖出她背後的內幕，沒想到卻慘遭毒手」。

▲《會計師2》在台美兩地，票房都開出紅盤。（圖／華納兄弟提供）

▲《會計師2》在台美兩地，票房都開出紅盤。（圖／華納兄弟提供）

《會計師2》故事以雷的死亡開頭，留下一條神祕訊息「去找會計師」，讓沃夫（班艾佛列克飾）找了他久未聯絡、同時是頂尖殺手的弟弟布萊斯頓（強柏恩瑟飾）合作。兄弟倆與美國財政部副局長瑪莉貝絲麥迪納（辛西亞艾黛羅賓森飾）聯手，一起揭露這樁致命陰謀，卻讓他們成為冷血殺手集團的目標，這群殺手無所不用其極也要掩蓋秘密。

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