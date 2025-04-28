白種元爭議狂燒！《黑白大廚2》驚爆難產　被拍到「法國憔悴切肉」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「廚神」白種元是婆媽熱愛的廚師，但他近來因公司各種產地標示不實等欺騙消費者的爭議，甚至被爆出濫用權力，優良形象一夕間墜毀。相關爭議狂燒，他近日被拍到照常上工，現身於法國拍攝節目，只是另一檔節目就沒這麼幸運了，《黑白大廚2》曾被爆預計在10月播出，如今面臨難產。

▲白種元爭議狂燒，被拍到在法國復工。（圖／翻攝自韓網）



白種元27日被拍到現身於法國，此趟是為了拍攝《生意天才白社長3》法國版，他雖然爭議纏身仍照常上工，穿著黑色簡便上衣、圍上圍裙，正在處理肉品，表情些微憔悴，但相當敬業。

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▲《黑白大廚2》驚爆難產。（圖／翻攝自Netflix）



面臨各方的切割，白種元節目《生意天才白社長3》法國版照常拍攝，也引起觀眾熱議。只是他手握多個節目，另一檔火紅的實境秀《黑白大廚2》便沒這麼幸運，該節目於3月底已經開始進行拍攝，有傳第二季預計在10月公開，但官方28日出面滅火：「《黑白大廚2》不是在10月公開，2025年下半年沒有確定的仔細內容。」

白種元是否會參與第二季？Netflix方面低調回答：「關於白種元的拍攝難以對外告知詳細的內容，請多多諒解。」但事實上，過去《黑白大廚2》曾重磅宣布白種元繼續加盟評審團，如今公開日期難產，令喜愛該節目的粉絲一片哀嚎。