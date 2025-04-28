ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

白種元爭議狂燒！《黑白大廚2》驚爆難產　被拍到「法國憔悴切肉」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「廚神」白種元是婆媽熱愛的廚師，但他近來因公司各種產地標示不實等欺騙消費者的爭議，甚至被爆出濫用權力，優良形象一夕間墜毀。相關爭議狂燒，他近日被拍到照常上工，現身於法國拍攝節目，只是另一檔節目就沒這麼幸運了，《黑白大廚2》曾被爆預計在10月播出，如今面臨難產。

▲▼白種元爭議狂燒！《黑白大廚2》驚爆難產　被拍到「法國憔悴切肉」。（圖／翻攝自韓網、Netflix）

▲白種元爭議狂燒，被拍到在法國復工。（圖／翻攝自韓網）

白種元27日被拍到現身於法國，此趟是為了拍攝《生意天才白社長3》法國版，他雖然爭議纏身仍照常上工，穿著黑色簡便上衣、圍上圍裙，正在處理肉品，表情些微憔悴，但相當敬業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黑白大廚2》驚爆難產。（圖／翻攝自韓網、Netflix）

▲《黑白大廚2》驚爆難產。（圖／翻攝自Netflix）

面臨各方的切割，白種元節目《生意天才白社長3》法國版照常拍攝，也引起觀眾熱議。只是他手握多個節目，另一檔火紅的實境秀《黑白大廚2》便沒這麼幸運，該節目於3月底已經開始進行拍攝，有傳第二季預計在10月公開，但官方28日出面滅火：「《黑白大廚2》不是在10月公開，2025年下半年沒有確定的仔細內容。」

白種元是否會參與第二季？Netflix方面低調回答：「關於白種元的拍攝難以對外告知詳細的內容，請多多諒解。」但事實上，過去《黑白大廚2》曾重磅宣布白種元繼續加盟評審團，如今公開日期難產，令喜愛該節目的粉絲一片哀嚎。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【高個女生有多難？】裙子難買+常被捷運拉環攻擊 還被推去參加籃球比賽

推薦閱讀

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字 半夜真心話全說了

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字 半夜真心話全說了

蔡阿嘎員工爆想跳槽！　薔薔收履歷「堅決不用」吐實情：亂七八糟

蔡阿嘎員工爆想跳槽！　薔薔收履歷「堅決不用」吐實情：亂七八糟

蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽！成績出爐：快1年沒喝奶茶

蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽！成績出爐：快1年沒喝奶茶

任賢齊「買下一條街房產」！身價22億：唱到哪買到哪 豪氣內幕曝

任賢齊「買下一條街房產」！身價22億：唱到哪買到哪 豪氣內幕曝

鍾明軒點名4同行「趁機踩一腳」！　網紅公開道歉：不該英文那麼爛

鍾明軒點名4同行「趁機踩一腳」！　網紅公開道歉：不該英文那麼爛

克莉絲汀史都華婚禮現場曝光！「甜吻編劇妻」吐露生子計畫

克莉絲汀史都華婚禮現場曝光！「甜吻編劇妻」吐露生子計畫

獨／歐陽妮妮一家三口宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」回應了

獨／歐陽妮妮一家三口宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」回應了

李雅英應援到一半「無預警離場」！等比賽結束才鬆口原因：很抱歉

李雅英應援到一半「無預警離場」！等比賽結束才鬆口原因：很抱歉

歐陽妮妮產後4月證實「搬回杭州」！揭與台北家最大不同：很陌生

歐陽妮妮產後4月證實「搬回杭州」！揭與台北家最大不同：很陌生

白種元爭議狂燒！《黑白大廚2》驚爆難產　被拍到「法國憔悴切肉」

白種元爭議狂燒！《黑白大廚2》驚爆難產　被拍到「法國憔悴切肉」

李珠妍被爆復合GD！疑「家裡煲愛」自拍藏3點線索　韓網：舊情復燃？

李珠妍被爆復合GD！疑「家裡煲愛」自拍藏3點線索　韓網：舊情復燃？

唐綺陽運勢／雙魚遇到豬隊友！牡羊感情「適合討論分開」天蠍桃花旺

唐綺陽運勢／雙魚遇到豬隊友！牡羊感情「適合討論分開」天蠍桃花旺

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字 半夜真心話全說了

蔡阿嘎員工爆想跳槽！　薔薔收履歷「堅決不用」吐實情：亂七八糟

蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽！成績出爐：快1年沒喝奶茶

任賢齊「買下一條街房產」！身價22億：唱到哪買到哪 豪氣內幕曝

鍾明軒點名4同行「趁機踩一腳」！　網紅公開道歉：不該英文那麼爛

克莉絲汀史都華婚禮現場曝光！「甜吻編劇妻」吐露生子計畫

獨／歐陽妮妮一家三口宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」回應了

李雅英應援到一半「無預警離場」！等比賽結束才鬆口原因：很抱歉

歐陽妮妮產後4月證實「搬回杭州」！揭與台北家最大不同：很陌生

白種元爭議狂燒！《黑白大廚2》驚爆難產　被拍到「法國憔悴切肉」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

白種元

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 大元嫁鼓鼓2個月首露面！　甜曝婚後改變…被問「求子計畫」全說了
  2. hito頒獎典禮6月來襲！「5大獎入圍名單」搶先曝　五月天、Energy強勢入榜
  3. 《全明星3》貝童彤背心太小件！「炸出超兇身材」 化妝師驚：是髮帶吧
  4. 快訊／佳娜懷孕三個月！　祖雄公開喜訊「即將當二寶爸」曬超音波照
  5. S媽「肝腸寸斷」打強心針無效！哀痛過度看身心科　一度難以站立
  6. 關曉彤爆分手2月「腫臉現身」還戴假髮！零P圖真面目現形 工作室回應了
  7. 任賢齊身價22億！　爆砸億元買下「青島一條街」經紀人回應了
  8. 昔不解「鍾明軒自介用中華文化」！　台灣妞道歉了：更在意你的身心狀況
  9. 獨／歐陽妮妮一家三口宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」回應了
  10. 蘇打綠宣布8月高雄巨蛋開唱！　曝光破例內幕：命運真會算數

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366