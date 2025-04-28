蔡阿嘎強忍悲痛拍片澄清！「請停止惡意攻擊家人」致歉：虧欠他們

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎的奶奶「嘎嬤」辭世，卻因為大堂妹疑似暗酸他沒有第一時間回家奔喪，家務事被迫搬上檯面，小堂妹「嘎妹」Iris與他疑似疏遠等家族內部矛盾，成了社群熱門話題。28日凌晨堂弟、嘎妹Iris陸續發聲澄清，蔡阿嘎也在稍早身穿黑衣錄製澄清影片，看得出來面容憔悴，呼籲網友不要再惡意攻擊他的家人。

▲蔡阿嘎出面，為叔叔一家澄清。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

在影片中，蔡阿嘎首先表示，這幾天因為深陷失去阿嬤的悲痛之中，並未及時關注網路上的紛擾。針對近期有網友將他與Podcast節目中提及的「嘉義阿賢」做連結，他鄭重澄清：「我不是阿賢。」並強調：「這件事讓很多家人受到不公平的責難，他們是從小視我如己出的親人，拜託大家停止惡意攻擊，還他們清白。」

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▲蔡阿嘎感激家人的付出。（圖／翻攝YouTube／蔡阿嘎）

談到一路走來的心情，蔡阿嘎感性表示，這十幾年來非常感謝家人們一直默默支持和包容，讓他得以專心從事這份來之不易的工作。他哽咽地向家人致歉：「對他們我只有感恩、感謝與虧欠，在這邊我要向家人們說聲對不起。」

最後，蔡阿嘎也針對家務事佔據社群版面一事，誠摯向外界致歉。他強調，目前家人們正攜手陪伴嘎嬤走完最後一段路，「往後我們也會牽著手，繼續走我們家的路」，並再次感謝大家的關心與體諒。

此前，由於大堂妹在Threads上疑似開酸蔡阿嘎，沒有在阿嬤離世後第一時間趕回嘉義，遭網友群起圍攻，隨後有資深粉絲挖出蔡阿嘎過去在Podcast上說過的朋友「阿賢」遭遇，該集提到阿賢叔叔欠賭債，將爺爺留給阿賢的房子賣掉，阿賢婚禮請了一堆親戚，把紅包錢全拿走，以及上大學後要看病，才發現叔叔只幫自己小孩繳健保費，他卻欠了十幾萬健保費等等，種種跡象被網友猜測蔡阿嘎說的是自身經歷，在社群掀起討論。

目前，該集節目已經被下架。

以下為蔡阿嘎影片逐字稿：

前幾天因為還困在阿嬤剛離開的悲傷當中，所以沒有關注網路消息，今天很快拍影片來澄清一些事。

第一件事情是發現有人把我之前Podcast裡面的「嘉義阿賢」跟我連結起來，在這邊特別澄清「我不是阿賢」，因為這個事件，讓我許多家人受到很多不公平的責難，但這些家人，是從小是我為己出的親人，希望可以藉由我這個澄清，還他們清白與公道，請大家停止對他們惡意攻擊。

十幾年來非常謝謝家人們，為我守護這份很得來不易的工作，因為從事這份工作，其實一直以來也造成他們許多麻煩，但家人們也都默默地承受、包容，就是因為有身邊這些無私的家人，才能成就現在的我，對他們我只有感恩、感謝跟虧欠，在這邊我也要向我們家人們說聲：對不起

這幾天因為我們的家務事，佔據了許多社會版面、社群版面，在這邊誠摯地跟大家說聲抱歉，我們家人們現在正一起，要陪著阿嬤走完最後一哩路，往後我們也會牽著手繼續走我們家接下來的路，謝謝大家。